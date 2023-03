Retiran proyecto que buscaba crear una empresa para la operación del alumbrado público en Cunday

Con carteles, la comunidad se movilizó por el casco urbano y restringió el paso de vehículos en un sector de la población para expresar su rechazo ante el cuestionado proyecto.





A través de una carta que allegó al Consejo Municipal, Luis Gabriel Pérez Rivera, alcalde de Cunday, retiró el proyecto de acuerdo mediante el cual se plantea la constitución de una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público, debido a circunstancias que calificó como excepcionales.

En medio de la sesión donde se pretendía socializar la iniciativa que, cabe decir, suscitó ayer la movilización y bloqueos por parte de cientos de habitantes, quienes expresaron su inconformismo ante el proyecto, se conoció sobre la misiva.

“Uno de los promotores y activistas principales del paro y la marcha que se adelanta contra la Administración, Miguel Rojas, presuntamente asesinó a Jhon Jairo Perdomo, en hechos de intolerancia que son materia de investigación, adicionalmente se han presentado agresiones contra algunos concejales que no tienen justificación”, indica el oficio que fue publicado en redes sociales ayer sobre el mediodía.

Así pues, el mandatario adujo conveniente retirar el proyecto frente a los hechos que aún se registraban ayer y que, en su concepto, podían afectar la seguridad del municipio. En ese orden de ideas acotó en el documento que la iniciativa volvería a presentarse en las primeras sesiones ordinarias del Concejo, pero una vez se efectúe una audiencia pública con la comunidad.

Esto con la intención “que no haya desinformación, pues ratificamos que no es cierto que se vayan a privatizar los servicios públicos o se vaya a vender el agua de nuestro pueblo”, reza la carta.

¿En qué consiste el ‘polémico’ proyecto?

Entre el contenido, se conoció que la iniciativa busca autorizar a Pérez Rivera hasta el 31 de diciembre para que adelante las gestiones a que haya lugar para la constitución de una entidad descentralizada por servicios del nivel municipal, bajo la forma de una sociedad por acciones simplificada de economía mixta.

Así las cosas, se menciona que la Administración municipal tendría una participación del 51 %, mientras que el denominado socio estratégico, que sería elegido por la administración, y permanecería por un término de 20 años (lapso en el que inciden la vida útil de la inversión en alumbrado público y desarrollos tecnológicos) contaría con el 49 %.

En cuanto al objeto de la sociedad, establecido en el artículo 4 del proyecto, y que despierta cierta inquietud, se hace referencia a “actividades inherentes al servicio de alumbrado público y el desarrollo e implementación de tecnologías propias del modelo de ciudades inteligentes, incorporando nuevas unidades de negocio tales como la implementación de energías renovables o no convencionales, la subterranización de redes, los estudios, consultorías, diseño y ejecución de proyectos de regeneración y desarrollo urbano, el alumbrado navideño, la iluminación ornamental y la prestación de servicios ambientales y de tecnologías de información en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero”.

¿’Tranquilidad’ momentánea?

Por su parte, Lisana López, vocera de la comunidad, manifestó que si bien se retiró el proyecto, el mismo volvería al Consejo, pese a que según dijo, el deseo de la población consiste en que se anule.

“Es un proyecto que habla de economía mixta, algo que no es viable para nuestra empresa de servicios públicos a futuro, la empresa que ha sido poco a poco quebrantada puede ser afectada”, señaló la ciudadana.

Asimismo, aseguró que existen deficiencias en el alumbrado público, “vienen desde hace rato, se fueron acabando más, (y) de lo poco que había”, apostilló.

En torno al bloqueo, que tuvo lugar en el sector conocido como La Virgen, indicó que se trató de una vía de hecho para ser escuchados, pues a su juicio, en ocasiones, son calificados como “enemigos del progreso”, cuando en su concepto, “peleamos por las necesidades de la gente y el territorio”.

A su vez, un habitante que hizo parte de la protesta, donde sobresalieron distintos carteles y banderas, y varios vehículos fueron usados para restringir el paso, hizo hincapié que se llevó a cabo de manera pacífica.

De la misma manera, puso sobre la mesa el hecho de que la celebración del cumpleaños 229 del municipio coincidiera con la sesión del Consejo, pues a su modo de ver, esto habría ocurrido para “embolatar la gente y que no se diera cuenta y quedara todo callado”.

¿Medida definitiva o transitoria?

En un video publicado ayer pasadas las 2 p.m. a través de la cuenta en Facebook de una ciudadana, el alcalde, en el sitio de la protesta, reiteró que el proyecto ya había sido retirado, “es más, no lo voy a volver a presentar, pero sabe qué necesito, les doy mi palabra que no lo presento, pero todos los que están acá quiero que vayamos en Cunday a una reunión para que se den cuenta de la verdadera situación del alumbrado público, cuando se les explique que el alumbrado de Cunday y los centros poblados es un fracaso, con mucho gusto me ‘lavo las manos’”.

¿‘Aclaraciones’ que no surtieron fruto?

Días atrás, el alcalde había asegurado a través de un video publicado en redes sociales que la empresa de servicios públicos no se iba a privatizar y que el proyecto simplemente buscaba resolver el tema de alumbrado público.

“Nada más basta con mirar, barrio Altos de Cunday totalmente oscuro, Santander, El Centro, todos los barrios de Cunday están en oscuridad, faltan luminarias, eso ya no se puede resolver, no lo resolvieron los anteriores alcaldes tampoco puedo porque no hay plata”, señaló Pérez Rivera.

Y advirtió, en su momento: “Hay tres o cuatro que critican al alcalde porque saca un proyecto, se oponen a todos los proyectos, a compra de maquinaria, de subsidio de vivienda, la invitación aquí es a que no nos dejemos engañar, aquí hay un tinte político”.

Requerimientos

La comunidad plasmó sus inquietudes, ante presuntos incumplimientos por parte del mandatario en un pliego de peticiones de nueve puntos que abordó Pérez Rivera a su llegada al sector de la protesta.

Entre las solicitudes de la comunidad se encuentra la no creación de cualquier tipo de empresa de economía mixta que pretenda operar el alumbrado público y otros servicios conexos; el cumplimiento en el mejoramiento vial de los principales centros poblados y la devolución de dineros cobrados por la Administración o sus colaboradores en el proceso de entrega de ejidos.

Asimismo, se pidió la entrega inmediata de subsidios a damnificados por la ola invernal; cumplir con el mejoramiento de los centros de salud de los centros poblados; retornar a la comunidad el transporte estudiantil, haciendo énfasis en que no desean los subsidios personalizados.

A su vez, salió a flote la petición de entrega del carro compactador adquirido por la Administración a la empresa de servicios públicos; además, se requirió la presencia de la Gobernación del Tolima, al igual que de entes de control como la Procuraduría, Contralaría, Defensoría del Pueblo e incluso la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta redacción intentó comunicarse con el mandatario, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

