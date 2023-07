Contenido Exclusivo

El mandatario de esta población situada al norte del departamento, reconoció que si bien hay familias que enfrentan situaciones complejas ese panorama no sería un argumento para ocupar predios que no les pertenecen. Incluso, advirtió que hay quienes tienen vivienda y buscan apoderarse de “otro pedazo”.

A propósito del reciente intento de invadir un predio situado en el barrio Los Pinos, por alrededor de 23 familias, el alcalde de Venadillo, Jorge Armando Cabrera, aseguró que de la mano de la Policía se logró que las personas desalojaran el sitio, que en su concepto es propiedad de la Alcaldía municipal, y señaló que se trata de un acto que se ha vuelto frecuente en la población.

De acuerdo con el mandatario, si bien arribaron refuerzos de las autoridades con el ánimo de hacer cumplir la normatividad, se le hizo entender a las personas que debían dejar el lugar, asunto que derivó en el desmonte de los cambuches que se habían instalado recientemente.

En cuanto a quienes están involucrados en estos hechos, que ya se han registrado en sectores como Pavimentos Colombia y La Cuarta, el burgomaestre comentó que se trata de personas oriundas de Venadillo y extranjeros, entre ellos de nacionalidad venezolana.

De hecho, advirtió que también hay quienes gozan de una vivienda pero “quieren adueñarse de otro pedazo”. Asimismo, y aunque reconoció que es conocedor de las lamentables situaciones que enfrentan algunas familias y que el hecho de no contar con una casa incide en la calidad de la vida de las personas, hizo hincapié en que “esto no puede ser justificación para invadir predios que no son de ellos”.

Así pues, Cabrera expresó que su Administración “ha sido afectada con el tema de las invasiones, tristemente inició el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la gente como que se animó más a invadir los predios que son del Estado, o predios en abandono”.

Sin embargo, acotó que se adelanta un proceso abreviado con relación a predios que vienen siendo invadidos. A su vez, requirió a la comunidad estar atenta a las políticas del Gobierno nacional en términos de vivienda y subsidios y recomendó “no utilizar las vías de hecho, sino las del derecho”.

Incluso, recordó que ante las necesidades que padecen las familias que habitan a orillas de ríos y quebradas en temporada invernal por cuenta de las inundaciones, se está llevando a cabo el “desenglobe de unos predios, la parcelación para entregar unos lotes a esas personas, denos tiempo para tal fin, pero no nos invadan porque muy tristemente, y algo que va en contra de mi voluntad, me toca es enviar la Fuerza Pública par evitar que esto suceda”.

En ese orden de ideas, Cabrera explicó que “algunos han logrado pasar las 48 horas (en el predio) y en ese sentido ya están instalados y adquieren un derecho, y otros los hemos logrado persuadir, pero es un tema que se está presentando de manera reiterativa”.

De otro lado, el alcalde sostuvo que en torno a la seguridad se viene avanzando en lo concerniente a las investigaciones, recordó el aumento en las cámaras de seguridad y dijo que antes de finalizar su gobierno espera dar otro golpe al microtráfico.

De acuerdo con el alcalde, “hay personas que uno las ve de invasión en invasión”. SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA

