Contenido Exclusivo

En el Parque de los Presidentes de Chaparral, la Administración departamental llevó a cabo la socialización del proyecto de construcción del nuevo hospital San Juan Bautista y rindió cuentas sobre la gestión adelantada.



El Gobierno seccional expuso desde Chaparral las apuestas efectuadas en salud, infraestructura vial, educación, los sectores cafeteros y ganaderos, entre otros, a través de una inversión que, en el caso del Sur del Tolima, supera los $415 mil millones.

Inicialmente, el secretario de Planeación y TIC del Departamento, Juan Pablo García Poveda, explicó que la rendición de cuentas obedece a lo establecido en la Ley 1757 de 2015 y deriva en un contacto con la comunidad.

Así las cosas, trajo a colación que $115 mil millones se han apostado con el ánimo de modernizar y fortalecer la red de salud. Asimismo, de los más de $40 mil millones dispuestos para transformar a el Tolima en el nuevo ‘corazón cafetero’, según sus cuentas, $10 mil millones se destinaron al sur de la región. Entretanto, para el anillo vial de esta zona reportó una inversión superior a $171 mil millones.

Balance

Ricardo Orozco, gobernador del Tolima. TOMADA DE FACEBOOK / EL NUEVO DÍA

Por su parte, el gobernador Ricardo Orozco, señaló que “me voy de este periodo con la tranquilidad de haber trabajado constante e incansablemente, me voy con la tranquilidad que dejamos líneas claras y concretas del desarrollo del territorio”.

Igualmente, contó que deja una “huella imborrable” en salud y educación, pidió excusas en caso de haberse cometido error alguno y reconoció que hubo cosas que no se llevaron a cabo, “pero no es porque no hayamos querido, es porque de pronto fue imposible”, acotó.

Sin embargo, hizo hincapié en que su tranquilidad aflora al “demostrar que desde lo público se pueden ejecutar obras de alto impacto”, cuestión que puso sobre la mesa en un recuento de las gestiones realizadas.

En salud, una de sus banderas de gobierno, recordó el trabajo adelantado en la recuperación del hospital Federico Lleras Acosta, y en lo concerniente al Sur anunció que en alrededor de 20 días iniciaría la construcción del nuevo hospital San Juan Bautista en Chaparral.

A propósito de tal proyecto, que representa una inversión superior a $85 mil millones, recursos de regalías, la titular de la cartera de Salud, Claudia Correa, destacó que cerca de 14 mil metros cuadrados acogerán, entre otras cosas, 15 camas de cuidados intensivos, 27 consultorios y sala de urgencias.

“Vamos a mejorar facturación y garantizar servicio integral”, resaltó Correa, quien añadió que si bien actualmente el centro asistencial cuenta con nueve especialidades, con la nueva estructura se abre la puerta para lograr tener, en su concepto, especialidades de mediana complejidad.

A su turno, la gerente del ‘San Juan Bautista’, Sara Campos, rememoró el camino que llevó a la aprobación del proyecto y sostuvo que luego de las dificultades financieras en las que recibió el hospital ya hay un equilibrio. “Pasamos de facturar $1.800 a $3.500 millones mensuales, asimismo hemos incrementado el recaudo y estamos al día con las obligaciones”, apostilló.

Otro de los temas que salió a flote consiste en el nuevo hospital María Inmaculada de Rioblanco, en el cual se invierten $11.212 millones y comprende dos pisos en los que se ubicarán áreas de urgencia, expansión, aislamiento, consulta externa y hospitalización, entre otras.

Intervenciones

En torno a la infraestructura vial, el gobernador indicó que en la recuperación del corredor Chaparral - Rioblanco se invierten alrededor de $57 mil millones. A su vez, señaló que se destinaron cerca de $7 mil millones para que la Alcaldía de San Antonio ejecute la pavimentación de la vía principal del casco urbano.

“Dejamos estudios y diseños de la vía Chaparral - San Antonio, incluida falla del (Pando) Líbano”, expresó Orozco, quien también trajo a colación los estudios y diseños de 5 km de la vía Rovira - Playarrica - Ronces, por $1800 millones.

Aunado a ello, frente al asunto de las obras en las carreteras, dijo: “Cuando me reclaman por vías, pavimentaciones, les digo, una vía la puede pavimentar este gobernador, el alcalde, o el siguiente gobierno, pero las vidas de los seres humanos solo tienen una oportunidad y esa se da en el marco de tener una red hospitalaria pública óptima”.

Educación y otros sectores

Además de resaltar la gratuidad en la educación superior en la región, el mandatario resaltó el proyecto de estudios y diseños para la construcción de una institución en Chaparral. Entretanto, para el fortalecimiento del sector ganadero destacó la inversión de más de $12 mil millones.

Por último, contó que “la inversión social, en infraestructura, salud, educación, asciende a los $2.8 billones, cumpliendo prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestro Plan de Desarrollo”.

Dato

Según el gobernador, en su administración la inversiones en salud asciende a $600 mil millones.

Más noticias

Comunidad en Cajamarca se manifestó ante la Alcaldía por el EOT

Autoridades han registrado 10 amenazas a candidatos a alcaldías