Cafeteros de Cajamarca reclaman ayudas a los gobiernos: “no estamos haciendo ni para la comida”

La comunidad del municipio, afirma que los costos de fertilizantes son muy altos y no quedan ganancias ni para abastecer su sustento diario.





En los últimos días, el número de denuncias por parte de los campesinos de Cajamarca y otros municipios del departamento, han aumentado, tras los altos costos en los insumos para los productos del campo en todo el país, especialmente, para el café. Razón que motivó a los agricultores del municipio, a realizar un llamado al Gobierno nacional, departamental y municipal, por el escaso ingreso económico que reciben de sus cosechas sembradas y que al final del día, no dejan mayor ganancia.

"El campo está envejeciendo, no tenemos cómo pagar en los bancos, y ya los muchachos de hoy no quieren pasar la situación que vivimos nosotros trabajando, y no podemos sacar ni siquiera para la comida. Los abonos y costos de fertilizantes los aumentan de precio cada que se les da la gana y no hay control de eso", expresó Carlos Novoa, cafetero de Cajamarca.

La situación actual es tan crítica para los agricultores del municipio, que ya no dan abasto, pues no logran sostener económicamente a sus familias campesinas, para quienes piden ayudas tanto a los gobiernos, como a los congresistas tolimenses y representantes a la Cámara, para que gestionen recursos a la gente del campo.

“El empleo que antes se generaba, ahora no da para pagarle al trabajador, necesitamos ayuda del Gobierno nacional, departamental y municipal, que los gobernantes en general, no nos miren solamente cuando hay elecciones", indicó el cafetero.

Además, según la información suministrada por agricultores del municipio, hay otros productos que también se ven afectados por la crisis económica actual, como la arveja, tomate y frijol, con los cuales, a pesar de sus ventas, no alcanzan a recoger el dinero suficiente para recuperar los gastos de inversión.

"En estos momentos no estamos haciendo ni para la comida, nos toca hacer otros trabajos para poder llevar cualquier cosa a las fincas, ni comprar carne podemos con esos costos tan altos", puntualizó Novoa.

Por lo pronto, se espera que tanto el Gobierno nacional como el departamental, atiendan el llamado del gremio cafetero del municipio, para establecer acuerdos y solventar su crisis económica y de producción alimentaria, que desde hace varios meses padece la comunidad de Cajamarca, y los campesinos en toda la región.