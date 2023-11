Contenido Exclusivo

Las novedades, que han surgido en el proceso de escrutinio, se han ido corrigiendo para dar claridad en el ejercicio de elección.



Christian Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, en Tolima, entregó un balance del acompañamiento que realiza al proceso de escrutinio en Planadas, sur de la región.

A la población arribó ayer, cabe decir, gracias a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto a un registrador, ante las tensiones que habían sido reportadas luego de darse a conocer los resultados de los comicios del 29 de octubre.

De acuerdo con el coordinador de la MOE, a su llegada al puesto de escrutinio dialogó y explicó a las personas que se encontraban afuera del mismo, en su concepto, tranquilas, sobre el avance en el proceso.

“Cuando llegamos estaban en un avance del 10% o 12%, ayer llegamos al 51,4%, y hoy arranca el escrutinio de 9 a.m. a 9 p.m., intentaremos hacer lo más que se pueda”, indicó Martínez.

Novedades

Según el coordinador, en el marco del proceso de escrutinio, han salido a la luz errores de los jurados de votación, a su juicio, “porque no cuentan bien, o no ubican bien los datos, no podría decir que es un riesgo de fraude, porque no es que se desaparezcan los votos o haya diferencias exorbitantes”.

Así pues, ejemplificó la situación: “Dicen que hubo cinco votos en la mesa y aparecen los cinco, pero dice que para el ‘Partido I’ habían 3 votos, pero eran 2, y al ‘Partido II’ dice que eran 2 votos para él, pero habían 3”.

Expuso que “confundían la ubicación de las cifras, errores aritméticos, pues eso ha llevado a que se tengan que recontar votos, o le ponen votos de más a votos nulos, o no marcados”.

Sin embargo, Martínez recalcó que todo avanza con normalidad y se lleva a cabo el reconteo para Concejo municipal y Alcaldía. A su vez, sostuvo que se están “corrigiendo los errores, que esa es la función del escrutinio, y también los candidatos ven que se hace un trabajo transparente”.

Dato

Es de mencionar que el portal de la Registraduría arroja como mandatario electo a Juan Camilo Hueje Ribera, con 6.022 votos, quien contó con el respaldo del Partido Conservador y Colombia Renaciente.

Entretanto, Carlos Andrés Benítez Avilés, quien tiene el aval de Colombia Justa Libres y En Marcha, se ubicaría segundo, con 5.782 votos, en la puja por la Administración municipal para el periodo 2024 - 2027.