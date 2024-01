En caso de pretender realizar trámites de tránsito, esta información le puede ser útil.

La Gobernación del Tolima invitó a los tolimenses a utilizar los servicios de sus sedes operativas para que puedan expedir licencias de conducción, matricular vehículos nuevos, entre otros trámites.

Y es que la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte es la nueva dependencia de la Administración seccional, la cual tiene a cargo 37 de los 47 municipios del departamento.

La secretaría, cabe señalar, está a disposición de la comunidad prestando sus servicios en los municipios de Alvarado, Armero - Guayabal, Guamo, Ortega y Purificación.

Según la cartera, entre los servicios a los que pueden acceder los ciudadanos se encuentran la expedición de licencia de conducción por primera vez; cambio de licencia de conducción por mayoría de edad; duplicado de licencia de conducción; matrícula de vehículos nuevos.

Asimismo, traslados de matrículas; traspasos; certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor; cambio o duplicado de placas de un vehículo automotor; inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), entre otros.

Por su parte, Miguel Bermúdez, director operativo, desde la sede operativa de Armero - Guayabal, convocó a los tolimenses a realizar estos trámites de manera ágil: “Los invito a visitar una de estas cinco sedes, todos los tolimenses son bienvenidos y en 20 o 30 minutos tenemos sus licencias de conducción, de un día para otro las matrículas de vehículos nuevos”.

Horarios

Alvarado

Martes a jueves de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sábado 8:00 am a 2:00 p.m.

Armero Guayabal

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Ortega

Martes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Sábado de 8:00 a.m a 1:00 pm.

Guamo

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Purificación

Martes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.