Jóvenes del Sur reciben equipos a través del proyecto Café Varietales

En el corregimiento Santiago Pérez de Ataco, se realizó la entrega de equipos de poscosecha a los beneficiarios del proyecto que busca transformar la caficultura en esta región.



Los equipos, según el Gobierno seccional, constan de 20 módulos con sus respectivas tanquetinas que permitirán que los 40 jóvenes productores de este sector puedan realizar procesos luego de realizada la cosecha.

“Este proceso ha sido excelente, me ha brindado posibilidades y espero que este proceso continúe más años, vivimos en el campo y estamos rodeados de naturaleza, mis padres tienen sus lotes de café y yo tengo el mío, y esto me gusta, he aprendido demasiado y con técnicos de toda la experiencia que nos actualizan”, dijo Karen Sofía Cuellar, de la vereda Polecito.

Vale la pena mencionar que el proyecto comprende la siembra de variedades como Bourbon rosado y Geisha, pensando en el mercado internacional de especialidad.

“Se lo he dicho a los muchachos, que son muy jóvenes: este proyecto es único en Colombia, por eso los estamos capacitando en técnicas para producir variedades exóticas, cursos en inglés así como todo el acompañamiento por parte de nuestro equipo”, dijo Newerley Gutiérrez, coordinador del proyecto Café Varietales de Ataco.

Finalmente, como apuesta de la Gobernación del Tolima, estos jóvenes también recibirán un laboratorio de café con su torrefactora para garantizar la continuidad de los procesos desde el campo, hasta el mercado internacional.