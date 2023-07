¡No le huya a los tacones! Conozca cómo usar los adecuados para sus pies

Solo hay que saber cuándo y cuáles son los adecuados para usar. Acá le explicamos.

Los tacones son de esas prendas de amores y odios en el clóset de la mujer. Por un lado, algunas los aman porque les ayudan a verse más altas, estilizadas y son el complemento perfecto para muchos looks, pero por otro lado, en algunas ocasione, no son la opción más cómoda y más allá del malestar del momento, no se puede desconocer que a la larga podrían generar afectaciones en la salud.

Pero si usted es de las que disfruta luciendo unos lindos tacones, ¡tranquila! Sí se puede hacer, aunque lo ideal es que primero se fije en una serie de aspectos para que esto no se le convierta en una tortura. Acá le dejamos una guía básica con 5 puntos para que tenga en cuenta a la hora de escoger este tipo de calzado.

Pilas con la suela

Acá lo principal a tener en cuenta es evitar las suelas delgadas, porque estas proporcionan poco apoyo y pueden ser riesgosas. Además, debe fijarse que la suela no sea tan suave en la parte exterior, porque puede ser resbaladiza. De hecho, un truco que se puede aplicar es lijar un poco la suela del zapato como precaución.

Y por último, la mejor opción serán las plataformas de goma, porque absorben la presión al caminar y son más amigables con la planta de sus pies.

Descanso después de...

Aunque es importante que mientras tenga los tacones haga pausas para darle descanso a los pies, lo que muchas veces se nos olvida es consentirlos después de una jornada con este calzado.

La sugerencia es que ponga los pies en alto durante al menos 15 minutos antes de irse a dormir o que los sumerja en un recipiente con agua tibia y sal, para que sienta un descanso. Otra opción es que se dé un masaje con su crema favorita.

Escoja el correcto para su perfil y talla

Si usted apenas está empezando a utilizar tacones, hágase el favor de empezar de menos a más. Lo ideal es que comience por plataformas, para que vaya tomando confianza al caminar, después puede optar por opciones de tacón grueso y que ojalá tengan soporte en la parte del tobillo para que el pie esté sujeto. Por último se puede arriesgar con los stiletto o tacón de aguja, que son los más delgados y difíciles de manejar.

La talla indicada es fundamental en cualquier tipo de zapato, pero en el tacón lo es el doble porque uno más pequeño será sinónimo de dolorosas ampollas. De hecho, los expertos sugieren que la tendencia sea a quedar un poco ancho.

Este aspecto es fundamental y también depende de la actividad que se vaya a realizar y la duración. Por ejemplo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos sugieren que en jornadas laborales no se usen tacones altos, lo máximo deben ser 4 centímetros para evitar cargar la parte más sensible de los metatarsianos (parte delantera del pie), con el peso corporal.

Y es “el bloqueo de la articulación del tobillo, que se ve incrementada proporcionalmente con la altura del tacón, hace que las articulaciones superiores, tanto la rodilla como la cadera, deban realizar más movimiento”, explicaron los expertos. Si va a tener actividades más cortas, se puede dar la licencia de usar un tacón un poco más alto, pero de forma esporádica.

Tips para que no le duela el pie

Aunque salir con tacones es sinónimo de dolor en los pies, hay muchos trucos para tratar de disminuir ese cansancio. Por ejemplo, se podría utilizar una crema de hielo mineral previo al uso de los tacones y eso ayudará. Aplicar un poco de crema hidratante dentro del zapato, por varios días seguidos, ayudará a ablandar un poco el material del tacón para que sea más suave.

Si la forma del zapato se lo permite, opte por usar almohadillas o plantillas punteras que se colocan en los talones y en las puntas para evitar dolores.

