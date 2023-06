Contenido Exclusivo

Los sonidos provenientes desde América Latina siguen cautivando los sentidos de millones de personas en todo el mundo. Así lo demuestran las listas de reproducciones musicales en el globo.

La música latina está dominando las listas globales de Spotify. Con la llegada de Bizarrap y Peso Pluma al número uno en la lista global de canciones más reproducidas en Spotify, ya son seis las canciones latinas que alcanzan el primer lugar en lo corrido del 2023.

Además de "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" ya han alcanzado el número uno este año: "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap y Shakira; "TQG" por KAROL G y Shakira; ”Ella Baila Sola", de Eslabon Armado y Peso Pluma; "un x100to" de Grupo Frontera y Bad Bunny, y "WHERE SHE GOES" por Bad Bunny.

Esto demuestra que la música latina sigue teniendo un éxito en las reproducciones a nivel global, llegando a posicionar canciones en el número uno cada mes durante este año en Spotify.

Adicional a esto, las 5 canciones más escuchadas en el Top 50 - Global de Spotify en este momento, son todas canciones de artistas latinos. Estos son loe éxitos musicales del momento en la plataforma:

- "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" de Bizarrap yPeso Pluma

- "Ella Baila Sola" de Eslabon Armado y Peso Pluma

- "WHERE SHE GOES" de Bad Bunny

- "La Bebe - Remix" de Yng Lvcas y Peso Pluma

- "un x100to" de Grupo Frontera y Bad Bunny

