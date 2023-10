WhatsApp ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Ahora también permite programar mensajes de para que se envíen a una hora determinada

Aunque la popular aplicación ofrece un amplio abanico de herramientas, desde llamadas de voz hasta la oportunidad de compartir fotos y vídeos, los mensajes de texto siguen siendo la función más elegida.

Sin embargo, con el afán propio de la vida diaria, a veces se pasa por alto mantener conversaciones activas. Por esa razón, aquí presentamos una solución ingeniosa: programar mensajes en WhatsApp.



¿Qué se necesita para programarlos?

Según el portal de tecnología Xataka, en Google Play existen variadas aplicaciones creadas con este fin. Wasavi es una de estas opciones, su descarga es rápida y no solicita un registro oficial.

Una vez instalada, otorgue los permisos solicitados y configure la aplicación siguiendo las instrucciones. Con todo listo, solo queda programar sus mensajes de manera rápida y sencilla.



Paso a paso

Seleccione el botón flotante y de clic en 'Programar mensaje'. Se abrirá una ventana en donde podrá elegir al destinatario y plasmar su mensaje en el recuadro inferior.

Seleccione la fecha y hora exacta en desea que el texto sea enviado. Luego, simplemente relájese y espere a que llegue el momento preciso. Un detalle importante es mantener su teléfono desbloqueado para que la aplicación pueda cumplir su tarea. ¡Y listo!, sus mensajes programados se envían sin problemas.

No importa si es para recordatorios, felicitaciones o simplemente no perder el hilo de una conversación, esta herramienta le permite sincronizar sus mensajes con precisión. Ya no tiene excusa para no responder los chats.