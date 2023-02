Román Prada: el pintor en su ‘caballito de acero’

Román Prada comenzó en 2015 a pintar retratos de los protagonistas del Tour de Francia, pero este año aprovechó la prueba de ruta de los mejores de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo para llegar a un hito fundamental en su carrera como artista.







Antes de que apareciera la primera bicicleta de la historia, existió la Draisiana, una especie de bicicleta, pues tenía dos ruedas, que avanzaba con el impulso del pie sobre el suelo y se equilibraba con un manillar. Fue inventado en 1817 y, hasta entonces, el caballo era todo lo que había.

La Draisiana tenía poco sentido para largas distancias, así que Karl Drais, en 1817 inventó la bicicleta, que recibió el nombre popular de ‘caballito de acero’: el vínculo entre animal e ingenio humano estaba sellado.

Román Prada creció entre los dos: vivió de niño en Betulia, rodeado de caballos... Y de bicicletas, el deporte preferido de su papá.

Pensó en ser ciclista profesional alguna vez, pero no sucedió, el arte se coló en su vida.

Así que el pasado 5 de febrero, cuando entregó el retrato pintado en óleo sobre madera a uno de los grandes del ciclismo, su coterráneo Germán Darío Gómez, sintió que su trabajo había llegado a su cénit o apogeo. El gran momento de su vida hasta ahora.

“Germán Darío cumple años el 8 de marzo y yo tenía pensado hacerle un regalo para ese día que era un cuadro en su día. Estaba trabajando en eso y me enteré de que eran los nacionales acá en Bucaramanga, entonces pensé voy a aprovechar también”, explica el maestro.

Su gran amigo y exciclista profesional, Víctor Hugo Peña, movió sus contactos para apoyarlo y logró llevarlo a la tarima del podio. Un momento importante, trascendental.

“Yo no sabía que iba a ser tan bueno. Pensé que iba a estar ahí entregando los cuadros, pero no pensé que en la tarima con toda la gente. No esperaba ese nivel de importancia”, dice el artista.

¿Cómo comenzó todo?

Ya había vivido otro momento similar algunos años antes, cuando a principios de enero del 2017 le entregó a Nairo Quintana su retrato, tras ubicarse en el tercer puesto del Tour de Francia el año anterior.

El círculo de esta serie, de su sueño, de su gran idea, estaba listo para completarse.

“Fuimos hasta Tunja en bicicleta y entregamos”, cuenta el maestro. Organizó el viaje con unos amigos. A cualquiera le parecería muy fuerte tal viaje, pero Román Prada estaba ya acostumbrado: había recorrido también en bicicleta el camino hacia Santa Marta año atrás.

“Fue muy amable y yo le pregunté si podíamos rodar un rato. La altura afectaba, estaba agotado, pero el hombre me esperaba”, recuerda el artista.

Todo comenzó en 2015, cuando ese año, Nairo Quintana tenía muchísimas opciones de ganar y, de hecho, ocupó el segundo lugar de la clasificación general a un minuto y 12 segundos del campeón Chris Froome.

“Algo me decía que hiciera algo, que no me quedara solo mirando las etapas y me empezó a dar vueltas la cabeza y fui cocinando la idea. Al final llegué al punto de pintar todos los días al ganador de la etapa”, cuenta Román Prada.

Sin desfallecer, como si estuviera montado en su caballito de acero, comenzó a “pedalear” su idea, a buscarle sentido.

“No sé cómo lo voy a hacer, no sé si sea capaz, no sé cómo sea la cosa, pero todos los días voy a tomar una imagen del ganador y voy a plasmarla. Hice varias pruebas en telas y en maderas, de hecho, el primer cuadro de esa serie fue en un tipo de madera muy difícil, entonces la cambié por otro tipo de madera, que es con la que seguí trabajando”, afirma.

Empezó a pintar a los participantes colombianos en el Tour de Francia cada día. Para él fue como subir su propio Alpe d’Huez, 1.850 metros del puerto mítico de esta competencia ciclística.

Y aunque alguno que otro día, con fiebre y malestar, pensó en rendirse, no lo hizo. Ascendió. Y el fin de semana pasado, subió de nuevo esa montaña y lo logró. Se puso la camisa amarilla.

