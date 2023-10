5 Tendencias de maquillaje en halloween que están revolucionando la creatividad

El maquillaje le abre las puertas a la imaginación y creatividad.

Con la llegada de octubre, la anticipación por Halloween se hace palpable en el aire. El maquillaje se convierte en la herramienta perfecta para expresar nuestra creatividad en esta festividad. ¿Estás preparado/a para deslumbrar con un look espectacular este 31 de octubre?

En Colombia, el maquillaje creativo también se está convirtiendo en una forma de expresión artística que refleja la riqueza de la cultura local. Ruby Rose te trae cinco tendencias de maquillaje en Halloween que están dejando una marca imborrable en esta temporada.

Halloween y el Maquillaje Creativo

Halloween nos brinda la oportunidad ideal para liberar nuestra imaginación a través del maquillaje. Aquí se presentan cinco tendencias que prometen inspirar para lograr un look de Halloween inolvidable y de larga duración para toda la noche

1. Barbie y la mujer moderna

Barbie siempre ha sido un ícono de la moda y la belleza, por lo que no es sorprendente que su maquillaje sea una elección popular para un disfraz de Halloween. El maquillaje de Barbie es una explosión de colores vibrantes y glamour deslumbrante. Los ojos están adornados con sombras de ojos brillantes y pestañas largas y espesas, mientras que los labios se destacan con un llamativo tono rosa o rojo. Las mejillas están resplandecientes con un rubor suave y rosado que aporta un toque de frescura. Para completar el look, no puede faltar un toque de glitter para añadir ese brillo característico de Barbie. Con el maquillaje adecuado, cualquiera puede transformarse en esta icónica muñeca para Halloween y sentirse como la más hermosa y elegante de la fiesta.

2. Maquillaje de Catrinas: Vibrante y Colorido

El maquillaje de calavera mexicana se posiciona como una de las tendencias más destacadas de Halloween este año. Inspirado en el Día de los Muertos celebrado en México, este estilo colorido y vibrante ofrece la oportunidad única de mezclar colores y patrones. Lo ideal es utilizar tonos brillantes como el azul, el rosa y el amarillo para crear intrincados detalles en su rostro. Las flores y adornos son el toque final que eleva este look.

3. Transformación de Vampiro/a Seductor/a: Clásico y Seductor

El maquillaje de vampiro es un clásico que nunca pasa de moda en Halloween. Este año, añade un toque de seducción al look con labios oscuros, sombras profundas y colmillos afilados. La clave radica en crear un contraste impactante entre la palidez de la piel y los tonos oscuros de los ojos y los labios.

4. Merlina

Su oscuro y enigmático estilo, inspirado en la cultura gótica, encaja a la perfección con el ambiente de esta festividad. En Halloween, muchos fans de Merlina, quién también ha sido tendencia en las plataformas de contenido, aprovechan la oportunidad para vestirse como ella, con su característico vestido negro, cabello largo y oscuro, y su actitud misteriosa. Además, los decorados y accesorios de Halloween, como calabazas, velas, y telarañas, complementan de manera ideal la estética de Merlina. Así que, este se convierte en una opción temática para Halloween que combina lo oscuro y lo mágico. Merlina definitivamente será una elección inolvidable.

5.Cosplay de Anime y videojuegos

La atracción por las imitaciones de personajes de anime, videojuegos y Cosplay se intensifica de manera notable e incluso es tendencia en redes sociales. Esta festividad ofrece a los entusiastas de la cultura pop una oportunidad única para canalizar su creatividad y pasión por sus ídolos y héroes de ficción favoritos. Los cosplayers transforman sus identidades y se convierten en héroes de anime, villanos de videojuegos, entre otros, con una meticulosa atención al detalle en sus trajes y actuaciones. La diversidad de opciones en estas categorías permite a los aficionados explorar diferentes mundos y expresar su admiración por estas formas de entretenimiento de una manera espectacularmente festiva y única.

"Las tendencias del maquillaje en Halloween nos brindan la oportunidad de expresar nuestra creatividad de manera única y asombrosa. Cada año, estas tendencias evolucionan, permitiéndonos explorar diferentes facetas de la belleza y el misterio. En Halloween, el maquillaje se convierte en una forma de arte que nos sumerge en un mundo de fantasía y transformación. Este año Ruby Rose celebra esta fecha con STAY FIX, la linea de larga duración que te permite tener una preparación de piel para darle un toque definitivo al maquillaje de personajes" - Claudia Piedrahita, CEO de Ruby Rose.“Es una forma divertida y expresiva de celebrar esta festividad”, complementó Claudia al respecto de esta época.

La propuesta para estas fechas hacia las personas es que se diviertan y asombren a todos con su look e imaginación ya que Halloween brinda la oportunidad de explorar y ser quiénes se quiera ser.

Siempre es importante recordar que la piel es uno de los órganos más sensibles y de los que debemos darles más cuidado. Por eso es importante usar productos de buena calidad, preparar la piel para el maquillaje y usar productos para desmaquillarse que nos ayuden a proteger nuestra piel.