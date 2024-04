Penchy Castro nos regala un "Amor Bonito" con su nuevo sencillo

Penchy Castro, reconocido por su innegable talento en el género vallenato, está listo para cautivar nuevamente a su audiencia con el lanzamiento de su más reciente creación musical, "Amor Bonito".



Redacción @nataliagualanday



Esta canción promete ser un hito en su carrera, fusionando la esencia tradicional del vallenato con letras poéticas que exploran las complejidades y emociones del amor.



"Amor Bonito" es más que una canción; es un viaje emocional que invita a los oyentes a sumergirse en la intensidad y la alegría que el amor verdadero puede ofrecer. Con su característico estilo y pasión, Penchy Castro logra capturar la esencia misma del género vallenato, agregando su toque distintivo a cada nota y cada palabra.



Penchy visitó las instalaciones del periódico El Nuevo Día para hacer el lanzamiento oficial de "Amor Bonito" en Ibagué. En entrevista exclusiva, nos contó sobre el significado del amor bonito. "Amor bonito es una canción que llega al alma y yo me considero un mensajero del amor" y añadió: "Esta mañana aprendí una frase muy bonita, que el amor es lo que va a salvar al mundo y estoy totalmente de acuerdo. El amor es lo que se encarga de engrandecer las relaciones. El amor es el que se encarga de que tú seas más honesto, más sincero y tengas mucha paz en tu corazón. Así que esta canción Amor bonito te llega al punto que es".



Le pregunté sobre nuestra ciudad musical y esto respondió: "Ibagué para mí se ha convertido en una ciudad muy importante porque aquí me abrieron los brazos, aquí me dieron la oportunidad y me dieron esa admiración como artista, ese valor como artista. Gracias a Dios las veces que he venido, ha ido mucha gente a los conciertos, a veces yo me les bajo porque me encanta sentir el calor de la gente, me encanta llevarle y transmitirle lo que yo siento de cerquita, porque ellos merecen respeto, porque son los que nos engrandecen, son los que piden nuestras canciones, eso es lo que se enamoran con nuestras canciones".



Con este nuevo sencillo, Penchy Castro busca consolidar su posición como uno de los exponentes más destacados del género vallenato.



Le pregunté sobre la juventud y le pedí un mensaje para quienes quieren seguir sus pasos. "Yo llevo 20 años buscando mi sueños todavía, pero lo más importante es que no se dejen robar los sueños, porque los sueños de uno y uno tiene que cumplirlos. Nada de fácil, de verdad que uno aprende de los errores, uno aprende cuando se cae".



Su legado de canciones atemporales y emocionalmente resonantes continúa, trascendiendo fronteras y generaciones. Amor Bonito ya está disponible en todas las plataformas digitales.