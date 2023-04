¡Justo en la infancia! Le contamos donde ver Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto y más

Estas series tienen un lugar en el corazón de todos, y existe una plataforma donde las puede ver cuando quiera.

Por décadas, las series de anime, que en su mayoría tienen raíces orientales, han cautivado a sus fans con historias de fantasía, magia, lucha, deporte y misterio. Gracias a su estilo único y calidad en edición e imagen, junto con argumentos y personajes admirables, estas producciones se han ganado el respeto de la crítica y el cariño del público.

Por esto Claro video, plataforma que no tiene costo para los clientes postpago y servicios de hogar de Claro, ha incluido en su catálogo nuevos y clásicos del anime como Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto the Movie y Boruto Next generation.

Sailor Moon: Una de las series con más éxito en el mundo. El subgénero anime de las chicas mágicas, ha sido doblada a 42 idiomas y emitida en alrededor de 80 países. La historia se centra en las aventuras de una adolescente llamada Usagi Tsukino, quien se transforma en una poderosa guerrera conocida como Sailor Moon y lucha contra aquellos que buscan destruir el Sistema Solar. Cuenta con sus amigas, las Sailor Senshi, quienes también encarnan diferentes poderes cósmicos y le prestan toda la ayuda que puede necesitar.

Dragon Ball: Uno de los animes más exitosos de la editorial japonesa Shūeisha con más de 300 millones de copias vendidas a nivel mundial. Es considerada como una de las obras más influyentes y populares de la época contemporánea.

La historia narra la vida de Gokú, quien cuenta con la capacidad, al comienzo de la serie, de transformarse en un mono gigante y tendrá que defender la tierra de los numerosos villanos que amenazan con destruirla. Además, la serie narra de forma paralela la madurez de su hijo Gohan.

Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow: Catalogada como la tercera mejor película de Naruto en Rotten Tomatoes. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno ven una película protagonizada por Yukie Fujikaze, en un cine local. Kakashi Hatake los ha convocado para verlo como preparación para su próxima misión: evitar que Yukie, quien interpreta a la princesa Gale en las películas, sea capturada durante la producción de su última película.

Más tarde se revela que Yukie es Koyuki Kazahana, una princesa de una isla conocida como la Tierra de la Nieve. Doto Kazahana, quien se revela como el tío de Koyuki, fue responsable del asesinato de su padre Sosetsu en un golpe de estado.

Boruto Next generation: Una de las producciones en este estilo más vendidas de los últimos años. Fue elogiada por la crítica gracias a la forma en que sus personajes se desarrollan y van afrontando diferentes desafíos; es una continuación de Naruto, aunque su argumento es independiente. Así, muestra las aventuras y formación de Boruto Uzumaki, el hijo de Naruto Uzumaki y Hinata Hyūga, como de sus compañeros, quienes conforman la nueva generación de ninjas de la Aldea Oculta de la Hoja cuyo séptimo Hokage es Naruto.