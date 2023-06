Wilder Medina salió a montar en buseta por Ibagué y así le fue: “humildad ante todo”

El exgoleador del Deportes Tolima, tuvo que salir a hacer diligencias y lo hizo en el transporte público.

El exjugador del Deportes Tolima, Wilder Medina, sorprendió a sus seguidores al realizar una actividad cotidiana poco común para él, teniendo en cuenta su fama y reconocimiento. En esta ocasión, el carismático deportista decidió salir de casa en la ciudad de Ibagué para realizar algunas diligencias, y debido a las restricciones de 'pico y placa' en su automóvil, optó por tomar una buseta para movilizarse.

Acompañado de su novia, Wilder Medina se subió al bus como cualquier ciudadano común, sin importarle si lo reconocían o no. La peculiar situación fue documentada por el propio Medina, quien compartió imágenes y videos en sus historias de Instagram. Lea también: ¡Vivan las fiestas! Las espectaculares imágenes que deja el desfile del San Juan en Ibagué

El video de su travesía en buseta

En su publicación, el exfutbolista mencionó que le gustó la experiencia, ya que le permitió volver a sus raíces y resaltar la importancia de la humildad, independientemente de la fama y el dinero.

“Dije ‘bueno, no perdamos la humildad, vámonos en buseta, vamos a hacer la diligencia que tenemos que hacer’. Mucha gente extrañada porque voy en buseta, otros les da alegría porque no pierdo la humildad entonces un consejo, no pierdan la humildad estén en donde estén”, expresó el futbolista.

Posteriormente, Medina continuó compartiendo su jornada en busca de un delicioso tamal. Después de su búsqueda, finalmente encontró un establecimiento en el barrio Ambalá donde pudo satisfacer su antojo culinario bien tolimense. Lea también: ¡Tiendas D1 lanza ofertas laborales! Hay puestos para Ibagué y pagan $2 millones de pesos

La actitud de Wilder Medina ha generado admiración entre sus seguidores y el público en general, quienes destacan su humildad y cercanía con la gente. Ver a una personalidad reconocida como él realizando tareas diarias sin ningún tipo de ostentación demuestra que, al final del día, todos somos iguales y la sencillez y humildad son valores que deben prevalecer.

Con esta experiencia, Wilder Medina ha dejado en claro que la fama y el dinero no definen a una persona, sino su actitud y su trato hacia los demás. Sin duda, su ejemplo es una muestra de que la autenticidad y la conexión con las raíces son fundamentales para mantenerse arraigado a los valores más importantes de la vida.

😁👉 El famoso y querido exjugador del Deportes Tolima, Wilder Medina, salió a hacer diligencias por Ibagué en buseta. El deportista expresó que la humildad debe prevalecer siempre y luego, se fue a comer tamal. pic.twitter.com/J0iHai1s0w — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) June 25, 2023

