Jhonny Rivera ya tiene novia oficial y le lleva casi 30 años: tiene raíces tolimenses

La bella jovencita es una de las coristas de su banda, de origen tolimense.

Por fin, después de varios días de especulaciones, Jhonny Rivera y su novia, Jenny López, confirmaron que son pareja y sostienen una relación sentimental desde hace algunos meses. La joven en ampliamente conocida por ser una de las coristas y cantantes que se presenta regularmente con él en todos sus conciertos, interpretando el tema 'Empecemos de cero'.

"Quiero contarles que sí tengo una relación con Jhonny", anunció Jenny en sus redes sociales, aclarando los rumores.

Lo que más ha llamado la atención es la diferencia de edad entre los dos, ya que Jhonny tiene 49 año y ella 20, por lo que existen 29 años que los separan.

Contó cómo empezó todo

"Yo me dedico desde hace muchos años a la música, desde que era una niña muy chiquita me ha gustado la música. Johnny hace como ocho años, tal vez le pongo yo, vino a una gira de medios en Cali, yo fui como una fan más a pedir una foto y, bueno, todo quedó hasta ahí. Pasaron los años y decidí que quería dedicarme de lleno a la música popular. A mí me contrataron en un pueblo y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo", comenzó Jenny, relatando la forma en que se conocieron.

"El caso fue que llegamos allá otra vez y le pedí la foto, él me reconoció y me dijo: 'cantemos Empecemos de cero'. Yo le dije: 'No me la sé'… El caso es que fue un éxito la presentación, desde ahí quedamos en contacto y cuando él venía yo le decía: 'Oye me podrías dar la oportunidad de cantar contigo Empecemos de cero' …", agregó la artista.

Con el paso del tiempo, tuvo la oportunidad de unirse a su banda musical como corista. Con el tiempo, el amor comenzó a surgir. "Cuando cumplí los 19 años él tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho”, añadió.



Se enamoraron

“Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue cuando él me dijo que sentía una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental", contó la joven.

La joven contó que su familia materna es de Planadas, Tolima, por lo que tiene raíces pijao. Por ahora, la pareja ha recibido comentarios de apoyo en redes sociales.

