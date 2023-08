“Me vio cara de ganosa”: la respuesta de Amparo Grisales a participante que la intentó besar

Este fue el momento en el que un participante de ‘Yo me llamo’ intentó besar a Amparo Grisales.

‘Yo me llamo’, el programa de Caracol que busca el imitador perfecto de los artistas, cada noche sigue trayendo momentos memorables durante la etapa de audiciones: esta vez un concursante quiso pedirle un beso a Amparo Grisales y terminó regañado.

En el episodio de este martes, 8 de agosto, Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales tuvieron que juzgar a un grupo de jóvenes que esperaban clasificar a la siguiente ronda con su interpretación de la banda bogotana ‘Morat’. Sin embargo, mientras cantaban su éxito ‘No se va’ fueron interrumpidos, pues su presentación no logró conquistar.

El jurado criticó su falta de armonía y la desafinación, por lo que votaron negativo unánimemente.

Pero esto no desanimó a uno de los concursantes que reunió coraje y, antes de salir del escenario, le hizo una atrevida propuesta a ‘La Diva de la Televisión’.

“Bueno, yo sí antes de irme quisiera decirle algo a alguien, bueno, más que decir, pedirle a una hermosa mujer, solo si ella está dispuesta, un beso, y esa hermosa mujer está delante mío”, dijo.

Ante esto, la actriz aceptó con gusto y le pidió al imitador que se acercara; pero cuando este lo hizo, y Grisales le quiso dar un beso en la mejilla, el hombre volteó la cara e intentó darle un beso en la boca.

¿Cómo reaccionó Amparo Grisales al intento de beso?

La jurado logró esquivar el intento del galán, y Escola y Pipe Bueno intentaron convencerla, pero un comentario del hombre la hizo echar para atrás. “Yo sé que tú quieres”, le dijo el joven.

Esto la ofendió tanto que volvió a sentarse y le contestó: “Ya no le voy a dar el beso, me vio cara de ganosa, tan atrevido, no se lo voy a dar”. Pero ni el enfado de Grisales acabó con el entusiasmo de Pipe Bueno, quien le pidió a la audiencia que gritara: “beso, beso, beso”, con el fin de convencerla.

Finalmente, la diva terminó accediendo a darle un beso en la mejilla ante la presión del público, sus compañeros y el participante.

“Me sentí medio triste porque no fue en la boca, pero bueno, algún día será”, afirmó el joven tras retirarse del escenario.

Para ver la repetición del capítulo, le compartimos el siguiente link: https://youtu.be/-Aq89E5gTqU?t=2

