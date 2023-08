Nela González confiesa que le gustan hombres y mujeres, y que es ‘demisexual’: ¿qué es?

La querida actriz reveló que es demisexual y le contamos en qué consiste.

La actriz venezolana Nela González, reconocida por su participación en destacadas producciones de la televisión colombiana, ha conquistado no solo por su talento en la actuación, sino también por su sinceridad y apertura al compartir aspectos personales de su vida.

Recientemente, ha sorprendido a sus seguidores al revelar su orientación demisexual, arrojando luz sobre una identidad poco conocida pero profundamente significativa.

La figura de Nela González ha trascendido las fronteras de su Venezuela natal para convertirse en una de las actrices extranjeras más apreciadas en la farándula colombiana. Su carisma, profesionalismo y humildad le han granjeado una base de admiradores en ambos países, así como un espacio importante en la industria televisiva.

Sin embargo, más allá de su carrera, González ha destacado por su franqueza y madurez al abordar asuntos personales, en especial aquellos relacionados con su sexualidad.

Una de las relaciones sentimentales que suscitó interés entre sus seguidores fue la que mantuvo con la escritora colombiana Amalia Andrade durante casi cuatro años, desde 2018 hasta 2022. Aunque esto llevó a algunas asunciones sobre su orientación sexual, Nela González ha sido clara en aclarar que no se considera lesbiana ni bisexual.

¿Qué es la demisexualidad?

En sus propias palabras, "Lo que no entendía es que decían: ‘Ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres, entonces yo decía, bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajara con eso", expresó en un video podcast de YouTube.

González ha revelado su identificación con la orientación demisexual, una dimensión menos conocida de la sexualidad que pone el foco en la conexión emocional como base para la atracción. Para quienes se identifican como demisexuales, la atracción física surge tras establecer un vínculo emocional profundo con otra persona, independientemente de su género.

"Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más", explicó la actriz, añadiendo una capa más de complejidad y autenticidad a la comprensión de la sexualidad humana.

La valentía de Nela González al compartir abiertamente su identidad demisexual es un paso significativo hacia la diversidad y comprensión en la sociedad, y refuerza la idea de que cada individuo tiene su propia historia y su propia verdad en el continuo espectro de la sexualidad.

