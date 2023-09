Aparece la exnovia de Cristian, el hombre casado con muñeca de trapo: protagonizaron programa de TV

La joven salió por primera vez en un medio de comunicación nacional y habló de su relación con Cristian Montenegro.

Hace un año fue noticia en Colombia un inusual hecho que dejó perplejos a más de uno, cuando en la emisión de noticias de CityTv presentaba a Cristian Montenegro, un bogotano que decidió crear su propia familia de trapo, empezando por su novia, de nombre, Natalia. Todo a raíz de una ruptura amorosa. Lea acá: Hombre que tenía a una muñeca de trapo como novia consiguió pareja real: mire quién es

“Yo la amo porque me ha entendido y me ha dado toda la confianza”, dijo el hombre durante la entrevista. Sobre su expareja se conocía muy poco y no se había revelado su identidad, hasta ahora.

Después de su salto a la fama, Montenegro se dedicó hacer vídeos sobre su día a día con su novia e hijos de trapo. Hasta ‘tiktoker’ se convirtió, llamando la atención en redes sociales, por su salud mental, aunque otros considerarían que se trata de una personificación.

“Duré solo y no encontraba nadie en mi vida, decidí inventar y fabricar mi familia, para que estemos todos y me acompañen en esta adultez que estoy teniendo”, expresó el hombre, a quienes le increpaban por su actuar.

Aparece exnovia de Cristian Montenegro

En el primer episodio del nuevo programa de RCN TV, 'Hablando claro' con Flavia, salió públicamente la mujer con la que compartía Cristian y razón de inspiración para su muñeca de trapo. Inicialmente, la joven contó que habían comenzado a salir en el 2021 y que lo conoció donde laboraba.

"En 2021 o 2022 fui a la casa de él y sorpresa, vi un muñeco, me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal". Agregó que nunca había visto a alguien con ese comportamiento.

Finalmente, dijo que tenía mucho resentimiento contra él y lo demandaría por tomar sus fotos y datos para usarlos con su muñeca de trapo.

