Jessi Uribe reveló impactante secreto: le habría compuesto canción al ex de Paola Jara

El artista se confesó en una entrevista y narró el triángulo amoroso que tuvo que vivir.

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe, se ha sincerado sobre el trasfondo de su exitosa canción 'OK', y ha compartido detalles impactantes de su vida en una entrevista reciente. En una conversación reveladora, Jessi admitió que esta emotiva canción no está dedicada a una mujer, como muchos podrían pensar, sino a un hombre que tuvo un papel crucial en su vida.

Jessi Uribe, conocido por su destacada carrera en la música popular y por ser la pareja de la también exitosa cantante Paola Jara, sorprendió a sus seguidores con la revelación sobre la inspiración detrás de 'OK'.

Esta canción, que ha resonado en el corazón de muchos, es una narrativa honesta de un triángulo amoroso que involucró al cantante.

¿Es para el ex de Paola Jara?

La canción 'OK' comienza con versos impactantes que expresan el desenlace de una relación: "Ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo". Jessi Uribe compartió que la historia detrás de esta canción se basa en un episodio de su vida personal.

El artista reveló que se encontró en medio de un triángulo amoroso en el que se vio envuelto con una mujer que estaba comprometida con otro hombre. A pesar de ser consciente de que ella estaba en una relación, Jessi decidió iniciar algo con ella.

Sin embargo, lo que hizo que esta historia fuera aún más intrigante es que el hombre con el que estaba comprometida la mujer había sido pintado como un "malo" por esta.

Al relatar la génesis de 'OK', Jessi explicó: “Ella me hablaba mal de él, yo lo conocía y realmente no era esa persona tan mala que me pintaba (...) yo escribí esa canción pensando en él dedicándosela a ella, porque él la buscaba a ella para que volvieran, pero ella ya estaba conmigo”.

Aunque Jessi no mencionó nombres ni apellidos, su historia revela la complejidad de las relaciones y cómo los prejuicios pueden influir en la percepción de una persona antes de conocerla. Los seguidores del cantante han especulado que este hombre al que se refiere podría ser el ex de su actual esposa, Paola Jara.

Jessi Uribe destacó que no es necesario dar nombres para comprender la esencia de la historia. Esta confesión ha generado una mayor conexión con sus seguidores y una reflexión sobre las relaciones y la importancia de no juzgar a otros basándose en la opinión de terceros.