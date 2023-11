Encontraron "casi muerto" a Pirry, tras sufrir grave accidente en su casa: revelan fotos

El periodista “casi no la cuenta”: sufrió un terrible accidente en su propio hogar.

El destacado periodista Guillermo Arturo Prieto, ampliamente conocido como Pirry, ha compartido una impactante historia sobre un accidente que sufrió en su propia casa, un evento que casi le cuesta la vida.

Este incidente ha llevado al reconocido comunicador a reflexionar profundamente sobre la fugacidad de la vida y el valor de apreciar cada momento.

Pirry reveló que hace unos meses, mientras realizaba labores de mantenimiento en su baño, cayó de unas escaleras y sufrió un grave golpe en el parietal derecho de su cabeza. La caída fue tan seria que necesitó más de 20 puntos de sutura para cerrar la herida.

Lea también: Conozca uno de los mejores paseos de Ibagué: cascada, pesca, toboganes y sancocho

Este accidente resultó en una experiencia sobrecogedora que le hizo tomar conciencia de la fragilidad de la vida. La trágica pérdida de Alejandra Villafañe lo llevó a reflexionar aún más sobre el valor de cada día. Pirry compartió sus pensamientos en un video en sus redes, enfatizando lo importante que es apreciar la vida y no dar por sentado los momentos cotidianos.

La reflexión de Pirry

En sus propias palabras, Pirry expresó: "Me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo. Eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses. Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa el día que me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho".

El periodista también destacó su fortuna al señalar que, gracias al rápido actuar de su hermana, quien llegó quince minutos después del accidente, pudo recibir la atención médica necesaria a tiempo. De lo contrario, el desenlace podría haber sido fatal.

Lea también: “Este hombre es un dulce pecado”: Jessi Uribe enamoró con disfraz que ‘le marcó hasta el alma

"Cuando desperté y vi la magnitud de la herida me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno, a veces, se le va la energía y la vida pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene", reflexionó Pirry.

El periodista compartió que este incidente lo ha inspirado a vivir con menos autocompasión, más empatía y agradecimiento. Ha asumido la importancia de valorar cada día como un regalo y ser consciente de que la vida es frágil.

A través de esta experiencia, Pirry nos recuerda a todos la necesidad de apreciar la vida y mantener una actitud de gratitud, sin dejar de lado la lucha por la justicia y el cambio cuando es necesario.