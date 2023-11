Reconocido abogado mandó amenazante mensaje a bandidos que atormentan a Marilyn Patiño

El reconocido abogado se mostró muy molesto y decidido a proteger a Patiño de las personas que quieren hacerle daño.

Abelardo de la Espriella, conocido por fungir como abogado de personajes públicos, entre los que se encuentra el expresidente Álvaro Uribe, ha mantenido una posición influyente en el escenario político del país. En esta ocasión el colombo-italiano se unió a la situación crítica por la que atraviesa la actriz y modelo caleña, Marilyn Patiño, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos tras ser víctima de robo, amenazas y extorsión.

Ahora, la famosa se encuentra hospedada en un apartamento que una amiga le prestó para que se quedara con sus dos pequeños hijos, con quienes duerme en un colchón tendido en el piso. En un video reciente confesó que la situación que está viviendo no es nada sencilla y que pasa necesidades. Incluso, hizo un llamado a las personas que puedan donarle ropa usada o implementos para el hogar, a que no se abstengan de hacerlo, ya que para ellos sería de mucha utilidad.

Asimismo, reconoció que es una mujer fuerte que no le teme a la pobreza y que primero está su familia que sus bienes económicos. Sin embargo, más allá del problema de dinero, la actriz ha sido blanco de los delincuentes colombianos en varias modalidades y aseguró que todo lo que ha padecido ya está en conocimiento de las autoridades, “Cada vez que me sigan amenazando ahí tengo prendido el celular de Colombia, y si me siguen amenazando y me siguen extorsionado todo esto va a seguir en conocimiento de las autoridades. Así que próximamente estaré dando declaraciones, daré nombres si es necesario y por supuesto respondiendo a una serie de entrevistas para contarles sobre mi experiencia y sobre la tragedia que viví en Colombia”, sostuvo en uno de sus clip para Instagram.

Viendo esto, Espriella decidió brindarle su apoyo a la artista y a través de un video, expresó: "quiero ser muy claro con este mensaje. Marilyn Patiño no está sola. La protegeremos con todas las herramientas que nos entrega la ley tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así que todos esos bandidos, delincuentes y oportunistas que la están extorsionando y presionando tienen que saber que en como insistan con eso, va caer sobre ustedes todo el peso de la ley. ¡Están advertidos!"