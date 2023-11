Famoso expresentador de 'Sábados Felices' se fue decepcionado de Colombia: le hicieron el feo

El presentador abrió su corazón y contó que tuvo que salir de Colombia por falta de oportunidades.

Orjuela, reconocido por su participación en programas como Sábados Felices, tuvo que salir de su país natal tras una larga y exitosa carrera como presentador, luego de verse obligado por las necesidades económicas que lo estaban aquejando en su tierra.

Para muchos colombianos resultó extraño que no volviera a salir en más programas de entretenimiento y desapareciera abruptamente de la pantalla chica; sin embargo, hace poco explicó el motivo por el cual emigró hasta Estados Unidos sin tener nada certero entre manos. Pues, se fue a aventurar y probar suerte en dicho país, con la esperanza de que su situación mejorara. Es decir, le figuró buscar "el sueño americano".

Y es que, el comunicador a pesar de haber forjado una trayectoria deslumbrante, no tuvo más oportunidades laborales por su edad y esto lo llevó a buscar otro lugar donde sí aprovecharan su talento.

Puede leer: Filtran video de Jim Velázquez besando a otra mujer en su despedida de soltero: fue infiel a Alina

“Hay algunas personas que sí saben de mí, porque me han seguido cerquita, o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevó en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, haciendo lo que más me gusta, la pasión; sigo haciendo televisión con Nuestra Tele Internacional, me volví escritor, tengo un libro que se llama, ‘El efecto renovación’, soy académico, y director de una fundación”, manifestó el presentador de 65 años.

“Quise darme un salto cuántico. Estaba como ansioso de saber cuál será mi porvenir en Colombia, que quiero tanto, pero que tristemente cuando uno llega a una edad empiezan a decirle a uno ‘chaolin’; y no quería que me hicieran eso directamente. Me dije, hay que ir a forjar futuro (...) Darle una oportunidad a mi esposa y a mis hijos”, añadió.

Por su parte, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento “Cómo no recordarlo, el mejor presentador”; “bendiciones, hace falta verlo en la televisión colombiana”; “que gusto saber que estés bien, aunque sea en la distancia”; “ese hombre me hizo llevaderos los domingos en los 90″, entre otros.