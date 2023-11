Llorando y casi sin poder hablar, Saruma aclaró que hoy se divorció de La Valdiri

Los creadores de contenido salieron a dar explicaciones en redes sociales.

La relación entre Andrea Valdiri y el joven, se puso en el ojo de la farándula colombiana desde inicios del año 2021 cuando formalizaron su noviazgo. Cada vez era más evidente el vínculo entre el influencer y las hijas de la barranquillera.

Tras dos años de relación decidieron dar el siguiente paso y formalizar su compromiso en el altar. Sin embargo, al parecer, la dicha no duró, pues, en la tarde de este jueves 23 de septiembre, la creadora de contenido se refirió al tema de su separación con Felipe Saruma, asunto que tiene a sus seguidores muy confundidos y expectantes.

Recientemente la bailarina confirmó su divorcio a través de un video para sus redes sociales. En él especificó que no daría detalles de lo ocurrido y que solo se enfocaría en mostrar aspectos positivos de su vida."Yo soy lo que soy por ustedes, ustedes son quienes consumen mi contenido; por esa razón estoy saliendo a hablar", inició diciendo. En contexto: Andrea Valdiri confirma divorcio con Felipe Saruma, ¿qué pasó?

Además, agregó: "Estoy en un momento donde tengo tranquilidad. Es algo que duele y de pronto lo afronto de esta manera. Así que nada, seguiré dando lo mejor de mí".

Momentos más tarde, Saruma también colgó un corto clip en su Instagram en el que abrió su corazón respecto a esta situación. Luciendo unas gafas negras que cubren por completo sus ojos, una voz entrecortada y una cara de tristeza, le confirmó a sus fans que su matrimonio llegó a su fin , " Vengo a decirles que hasta aquí llegó nuestra relación. Que hoy nos separamos, pero yo si quisiera decir algo porque mucho se está especulando y es que para mí Andrea y sus hijas fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Esa mujer me cambió la vida y bueno, se cometen errores, pero, hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro y lo mejor es que terminamos muy bien, somos buenos amigos", contó.

Lloremos con Saruma! 🥹😞



Ese hombre es lo mas lindo y la demostración de amor que le dió a Andrea y sus hijas que nos mostraron por redes, fue lo más lindo. pic.twitter.com/EHbqzDQSFz — Diana Duarte (@DianaDuarte04) November 23, 2023

Por ahora, sus seguidores siguen preguntándose qué fue lo que sucedió para que se tomara tan radical decisión, que hoy deja a una de las parejas más reconocidas del país, inmersa entre las críticas.