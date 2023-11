Abuela iba a que le quitaran las arrugas, pero le hicieron aumento de senos y glúteos por error

Una mujer de 65 años vivió una auténtica pesadilla después de viajar desde Washington, Estados Unidos, hasta México en busca de un procedimiento de cirugía estética. Kimberly McCormick esperaba someterse a un simple estiramiento de piel para eliminar las arrugas y el exceso de piel después de perder peso.

Sin embargo, un error médico transformó por completo sus expectativas, dejándola con implantes mamarios y levantamiento de glúteos que nunca solicitó.

El incidente ocurrió en el Centro Bariátrico de México, donde la paciente ingresó para realizar un procedimiento específico y salió con resultados completamente distintos. Kimberly McCormick, al despertar después de la cirugía, se encontró con la sorpresa de que no solo no se había realizado el estiramiento de piel deseado, sino que también tenía nuevos atributos que no había solicitado.

"Entré en el quirófano a las cuatro de la tarde y no salí hasta la una y media de la madrugada", relató McCormick a FOX 13, describiendo las horas de la cirugía y el impacto de descubrir los resultados equivocados.

El procedimiento erróneo no solo dejó a McCormick con un aspecto no deseado, sino que también le generó un problema financiero significativo, de aproximadamente 75,000 dólares, una cifra mucho mayor a los 13,000 dólares que habría costado el estiramiento de piel inicialmente planeado.

La hija de Kimberly, Misty Ann, ha expresado su indignación hacia el Centro Bariátrico de México, denunciando extorsión por parte del personal hospitalario. Afirmó haber sido agredida físicamente y expulsada del hospital cuando confrontó a los médicos sobre el error.

Aunque el coordinador del centro sugirió que la paciente había expresado su deseo de realizar cambios específicos en su cuerpo, la joven lo negó rotundamente.

