“Una persona cercana me tocó”: desgarrador testimonio de actriz de Rigo que sufrió abuso a los 9 años

Siendo solo una niña de 9 años, la protagonista de la novela fue víctima de abuso.

En un conmovedor relato, la reconocida actriz Ana María Estupiñán, protagonista de la exitosa novela 'Rigo' y destacada por su participación en producciones como 'La Pola' y 'La Niña', reveló en una entrevista reciente un doloroso episodio de su infancia: el abuso que sufrió a la edad de 9 años.

Durante su participación en el programa Buen Día Colombia de RCN, la intérprete de Michelle Durango, compartió detalles sobre este difícil capítulo de su vida.

"Experimenté un suceso cuando era muy pequeña. No lo recordaba. Fue durante una terapia, ya siendo adulta, cuando tomé consciencia de lo que pasó. No fui violada, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Sucedió en un momento en el que estaban todos mis hermanos ahí, durmiendo. Estábamos todos en el mismo cuarto ¡Ocurrió mientras yo dormía!", expresó Ana María con valentía.

Trató su trauma en terapia

El incidente ocurrió cuando la actriz tenía aproximadamente 9 años, y su revelación destaca la importancia de abordar estos temas sensibles que afectan a tantos niños en todo el mundo. "Fue algo que pude sanar con el apoyo de mi familia y profesionales. Nunca volví a entablar una conversación con esa persona. Para mí, todo este asunto fue muy íntimo y es por eso que nunca tuve ningún tipo de contacto con él. Fue muy traumático para mí cuando tomé conciencia de que sí sucedió", compartió.

Ana María Estupiñán enfatizó que este difícil episodio fue superado gracias al apoyo de sus seres queridos y la intervención de profesionales. "Pensaba que era una pesadilla recurrente. Creía que era algo imaginario, pero no lo era. Sucedió y también afectó a muchas personas cercanas a mí", afirmó la actriz.

Con su valiente testimonio, Ana María destacó la importancia de la empatía, el apoyo familiar y la concientización sobre los casos de abuso infantil. Su experiencia sirve como inspiración para aquellos que han vivido situaciones similares y resalta la necesidad de crear conciencia y proteger a los niños contra cualquier forma de violencia.