¿Decepcionado? Papá de Yina Calderón sintió vergüenza por el nuevo tatuaje de su hija

El nuevo tatuaje de Yina Calderón despertó rechazo en su padre, ¿qué significado tiene?

Recientemente, la polémica Dj y empresaria de fajas, Yina Calderón, mostró un nuevo tatuaje de su personaje de dibujos animados favorito que se plasmó hace poco en su piel. La reacción de su padre al verlo no se hizo esperar, pues se notó bastante decepcionado tanto de la noticia de que se había 'rayado' otra vez, como del diseño que eligió.

Yina compartió en las redes sociales que decidió hacerse un tatuaje de Bulbasaur, una especie ficticia de la caricatura Pokémon y uno de sus personajes favoritos. "¿Por qué Bulbasaur? Bueno uno, porque me encanta Pokémon, me gustan muchos muñecos y me gusta tatuar muñecos, y por qué Bulbasaur, porque tiene mal humor, es tímido, pero cuando le llega el turno. Cuando luchó por Ash, lo hizo al mismo tiempo y no fue un hipócrita. Las personas a las que les gusta están cerca de él, las personas a las que no les gusta no lo son... Como yo”, dijo DJ Guaracha.

Aunque Yina estaba contenta con el resultado, su padre no estaba tan emocionado e incluso le envió varios mensajes de voz reprendiéndola.“¿Más tatuajes o qué? Ojo con eso no, ese montón de tatuajes no faltaba más(... ) yo vi que se estaba haciendo un tatuaje y me dio una cólera, juepu** tatuaje es como un sapo que es eso que le miré en las redes(...)”, le dijo bastante desilucionado.

Ante esto, Calderón expresó haciendo énfasis en que alguien le envió la imagen a su padre antes que ella lo hiciera completamente público, por lo que deduce que alguien 'la sapeó', "¿Cómo escuchan a mi papá?, para mi papá mi Bulbasaur es un sapo. ¿Quién de ustedes me sapió y le está enviando a mi papá lo que yo hago?", puntualizó.

Cabe resaltar que la creadora de contenido ha sido criticada desde antaño por sus excentricidades y formas de manifestarse. De hecho, se ha ganado varios 'enemigos' por sus opiniones hacia otras figuras del internet.