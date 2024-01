Actor de ‘Rigo’ resultó herido en un aterrador intento de robo en plena tienda D1

El actor intervino para defender las trabajadoras, y terminó herido.

El reconocido actor colombiano Emmanuel Restrepo, conocido por su papel como 'Carmelo' en la exitosa serie 'Rigo', sorprendió a sus seguidores al revelar que resultó herido durante un intento de robo en una tienda de la cadena D1 en Bogotá.

El carismático intérprete compartió la experiencia a través de sus redes sociales, explicando que se encontraba realizando compras cuando dos mujeres intentaron cometer un robo en la tienda. Según su relato, las empleadas del establecimiento estaban tratando de expulsar a las presuntas ladronas cuando estas agredieron a las trabajadoras.

Restrepo, al presenciar la situación, decidió intervenir, resultando también golpeado en el proceso.

Las defendió

"Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas, ¿adivinen quién terminó metido?", compartió el actor en sus historias de Instagram.

Además de narrar el incidente, Restrepo aprovechó para solicitar consejos sobre cómo reducir la hinchazón del golpe, expresando su sorpresa ante su reacción impulsiva en ese momento tenso.

En una publicación posterior, el actor agradeció el apoyo recibido de sus seguidores: "Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos".

El incidente generó preocupación entre los fans de Emmanuel Restrepo, quienes expresaron su solidaridad y deseos de pronta recuperación para el actor. Este inesperado suceso ha recordado a la audiencia la importancia de la seguridad ciudadana y la valentía de aquellos que, como Restrepo, intervienen para prevenir situaciones delictivas.