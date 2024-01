“Una narcoserie”: Continúa la polémica por la nueva serie de Sofía Vergara, ¿se cancela?

Luego del revuelo por la producción sobre Griselda Blanco, la narcotraficante que instruyó a Pablo Escobar, parte del elenco salió a defenderla.

Cuando Sofía Vergara conoció la historia de Griselda Blanco, la colombiana que lideró el narcotráfico en la ciudad de Miami en los años setenta y parte de los ochenta, vio más allá de una historia de crimen y dinero ilícito.

Allí encontró una historia con muchos nuevos elementos que podía explorar, tanto en su nueva faceta como productora, como en su trabajo actoral y poder salirse del encasillamiento que Hollywood suele someter a las actrices latinas.

Encontró una historia de una mujer que en un mundo marcadamente machista en los años setenta, en una ciudad que señalaba a los inmigrantes, entró a un negocio ilícito ultra machista y se convirtió en la ‘madrina de la coca’. Una serie de seis capítulos que ha generado gran polémica en el país, y que cuenta con un elenco que en su mayoría es talento colombiano, y quienes hablan sobre el verdadero mensaje de la serie, más allá de ser señalada como narcoserie.

Julieth Restrepo interpreta a Martha Ochoa, dijo: “La serie es pionera en abordar el tema del machismo, porque cuando hemos hablado del feminismo, el empoderamiento de la mujer, como que hablamos de temas muy puntuales y no de historias tan polémicas como esta. Al poner a una mujer protagonista como Griselda y a la detective antagonista, y confrontar a la audiencia con estas dos perspectivas me parece muy valioso y es lo más atractivo de la serie, porque si bien es una historia de los años setenta y ochentas, hay muchas cosas en la serie que aún están pasando, y cuando la vez, a mí como mujer aún me duele. Me hace sentir vulnerada, me da tristeza y siento que quiero que ellas ganen respeto, ganen poder. Me encanta que quiera abrir esta serie para poder hablar de este tema”.

Ante la polémica y la calificación de ‘Griselda’ como una narcoserie, el actor colombiano Diego Trujillo tiene claro que esta historia es mucho más que una historia más sobre el narcotráfico.

"Sofía lleva diez años o más detrás de este proyecto y no fue en vano que escogiera a Griselda para hacer esta serie y producirla. Estoy casi seguro que no lo hace para mostrar la historia de una narcotraficante, sino la historia de una mujer, con la potencia que ella misma tiene, con una mujer que se enfrentó a hombres que dominaban el mercado de la droga en Miami, siendo unos machos salvajes, violentos, excluyentes. Es una mujer que podemos sacarla del contexto del narcotráfico y presentar a una mujer de un emprendimiento extraordinario aunque fuera desde lo ilícito".

Según Paulina Dávila, una actriz colombiana del elenco: “Es importante la serie para ver qué tanto hemos avanzado y que tanto no, con mujeres que siguen aportándole a esta historia. La serie lo reconoce con este tipo de figuras de poder. A mí me confrontó mucho el mundo del machismo de la serie y por eso era importante hacerlo. Es increíble que desde lo social, hablamos de una serie de una mujer que rompió esquemas”.