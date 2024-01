La serie de televisión que cuenta la vida de la famosa artista, ha dado pie para recordar momentos no muy amenos que ha vivido la cantante.

En una entrevista para el canal de Youtube de la periodista española Eva Rey, Henao abrió su corazón y reveló que desde pequeña ha tenido que asumir con situaciones muy duras que de alguna manera le han causado afectaciones en su autoestima, paz emocional y mental. Una de estas historias que la marcaron fue protagonizada por una fan obsesionada que según ella, intentó agredirla con un arma blanca.

"Una vez, una fan se obsesionó tanto conmigo que la vi rondando mi casa. Vivía en un edificio, pero ella intentaba infiltrarse y buscaba comprar fotos mías, incluso en momentos íntimos. Llegó al extremo de ofrecerme cuchillo por Twitter, diciendo que me apuñalaría cuando me viera. Era una niña con problemas psicológicos, se obsesionó, pero eso quedó atrás. Hace unos 6 o 7 años que no sé nada de ella", reveló la intérprete de 'Tu Forma de Amar'. Además: Esto es lo que dura la aparición de Karol G en Griselda: la nueva serie de Netflix

Cabe recordar que esto mismo sucedió con la famosa cantante estadounidense, Selena Quintanilla, quien con una carrera brillante y muchos proyectos por realizar, fue atacada por su "mano derecha" quien en un principio representaba el club de fans. Se trata de Yolanda Saldívar, una mujer que según las investigaciones, desde un prinicipio se enamoró perdidamente de Quintanilla por lo que buscó la manera de acercarse a ella al punto de convertirse en su aliada en las giras. Luego, se estableció que robaba dinero de la artista por lo que su familia y la misma Selena le dieron la espalda. Al parecer, como un acto de venganza, Saldívar optó por quitarle la vida dejando un gran dolor en sus allegados y seguidores tanto en México como en EE.UU.