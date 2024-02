¿Cristina Hurtado se va de 'La Casa de los Famosos'? Revelan detalles de su situación

La famosa presentadora publicó una imagen en sus redes sociales donde da indicios de la situación.

La casa de los famosos sigue dando de que hablar y esta vez no es por los participantes sino por la relación de las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

Por las redes sociales circulan rumores de que las presentadoras no tienen buena relación y que el 20 de febrero, Hurtado, habría presentado la renuncia.

El comportamiento de Giraldo fuera y dentro del set sería el motivo que tiene a Hurtado cansada, además de la poca experiencia que tiene la actriz en la producción. Según fuentes de la producción, que decidieron no ser identificados, las presentadoras no se dirigen la palabra. Además, se habla que Carla no deja que nadie se acerque a su camerino sin su autorización y, supuestamente, habría despojado a Hurtado de su primer camerino, porque ella deseaba el más grande.

Los rumores tomaron tanta fuerza en redes sociales que la Revista Vea contactó a Cristina Hurtado para conocer su versión, a lo que la presentadora desmintió los rumores de renuncia y aseguró que si algo pasa en su trabajo en La casa de los famosos, ella lo comunicará en sus redes. No obstante, la revista nacional dio a conocer que las directivas de RCN se reunirían para definir si las presentadoras seguirán juntas o cambiarán la emisión del formato.