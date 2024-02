¿Quiere más hijos? Esta fue la respuesta de la esposa de Falcao, sobre tener más hijos

Esta fue la sorpresiva respuesta de Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao, a una de las preguntas que le hizo uno de sus seguidores en Instagram.

Radamel Falcao y su esposa Lorelei Tarón, han sido en muchas oportunidades tema de conversación en Colombia, no solo por el éxito del futbolista, o la maravillosa relación que tiene con su esposa, sino también por el número de hijos que han decidido tener.

Cinco hijos han sido hasta ahora, el fruto del amor de esta pareja que encanta a sus seguidores mostrándoles el día a día en casa, con las agitadas actividades que genera criar tantos niños juntos y de edades cercanas. La cantidad de hijos resulta sorprendente y hasta exagerada para muchos. Tanto, que la situación despierta la creatividad de los internautas, quienes no dudan en crear memes y bromas al respecto.

Por estos días Lorelei hizo una temática de responderle preguntas a sus seguidores de Instagram, entre tanto que le preguntaron, respondió una de ellas que generó gran expectativa.

Uno de los seguidores preguntó si la pareja planeaba tener más hijos en el futuro. La respuesta de Lorelei sorprendió, pues contundentemente dijo que no tendrán más hijos. Sin embargo afirmó que si le encantaría tener más descendencia, pero no le es posible, “Por mi parte, tendría más, pero ya no puedo. He tenido cinco cesáreas”, fueron las palabras exactas de Lorelei.