Los televidentes están expectantes con lo que viene.

Durante esta semana, La Casa de los Famosos Colombia ha sido testigo de una serie de situaciones tensas entre varios de sus participantes, generando considerable atención por parte de la audiencia. Destacan especialmente la acalorada discusión entre la influenciadora Karen Sevillano y Omar Murillo, así como el notable acercamiento entre Nataly Umaña y Melfi.

El enfoque principal ha recaído en Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña, quien ha decidido finalmente abordar el controvertido acercamiento entre su esposa y el participante panameño. La difusión de un beso entre ambos durante una prueba impuesta por 'El Jefe', tanto en la pantalla de Canal RCN como en la app de ViX, ha dejado a la audiencia ansiosa por conocer la opinión de Estrada al respecto.

En declaraciones recientes, el actor ha compartido que ha procurado mantener su atención en sus compromisos laborales y en la reciente visita de su hijo a Colombia, con el fin de distraerse y evitar reflexionar en profundidad sobre los acontecimientos dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Asimismo, ha aclarado que su relación con Nataly no es de naturaleza abierta y que no han urdido ninguna estrategia, desmintiendo las especulaciones de algunos espectadores. "He considerado cuidadosamente cómo abordar este momento", afirmó.

En cuanto a cómo afrontaría un posible encuentro con Nataly una vez que ella salga del reality, ya sea por eliminación o como ganadora del programa, Estrada ha señalado que no se prestaría a hacerlo en público, pero que estaría dispuesto a escuchar una explicación de ella en privado.

Además, los televidentes han cuestionado la decisión de Estrada de eliminar las fotografías compartidas con Nataly en su cuenta oficial de Instagram. Ante esta interrogante, Cristina Hurtado, presente en el reality, aprovechó la ocasión para indagar sobre la razón detrás de esta acción, incrementando la intriga entre los seguidores del programa.