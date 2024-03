La famosa explicó cómo vivió esta etapa dificil de su vida.

En una entrevista reveladora en el programa de YouTube "En Defensa Propia", conducido por Erika de la Vega, la presentadora colombiana compartió detalles íntimos de su vida y volvió a abordar el tema de su separación con Palomeque, con quien compartió más de una década y dos hijos.

Durante la entrevista, Cruz explicó que la separación ocurrió mientras ambos enfrentaban desafíos en la crianza de su segundo hijo, Salvador, quien tuvo problemas de salud. El distanciamiento comenzó cuando Cruz decidió compartir públicamente la situación de salud de su hijo, algo que su expareja prefería mantener en privado.

"El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’", explicó Cruz.

A medida que la situación de Salvador demandaba más atención, la relación entre Cruz y Palomeque se deterioró. Sin embargo, Cruz confesó que no sintió la tristeza de la separación debido a su enfoque en la salud y bienestar de su hijo.

Puede leer: Javier Hernández Bonnet y el equipo del Gol Caracol fueron víctimas de violento robo

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro”, agregó la presentadora.

A pesar de intentar salvar su relación por el bien de sus hijos, Cruz y Palomeque finalmente aceptaron que la separación era inevitable. Sin embargo, destacaron que mantienen una relación cordial y que lo más importante para ambos es la felicidad de sus hijos.

"Tenemos una relación increíble, una muy buena relación. Obviamente, cuando estás viviendo el proceso hay dolor, rabia, te estrellas y preguntas qué me faltó o qué no hice bien, pero al final encuentras las respuestas y entiendes que lo que quieren nuestros hijos son papás felices", afirmó Cruz.