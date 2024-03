¿De qué murió Ángelo, el hijo de Luly Bossa? Esta era la enfermedad que enfrentaba

La actriz pide ayuda a sus seguidores. Entre lágrimas contó su situación.

Ángelo Bossa, el hijo de la reconocida actriz Luly Bossa, falleció el sábado 9 de marzo tras una larga batalla contra una enfermedad degenerativa. En este difícil momento, la actriz solicita la solidaridad de las personas para cubrir los gastos funerarios de su hijo.

Con profundo dolor, la actriz compartió a través de sus redes sociales: "Mi Ángelo se me fue". Entre lágrimas, estas fueron sus primeras palabras en un emotivo video donde, conmovida, solicita ayuda a sus seguidores.

“Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda. ¡Necesito ayuda!”, expresó la actriz a través de sus redes sociales. Luego, agregó: “por favor, oren por mí, porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración por favor”. Desde los 10 años, el hijo de Luly Bossa enfrentó el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara que afecta a miles en el mundo. Esta condición degenerativa provoca un deterioro progresivo de los músculos.

Al recibir la noticia de la enfermedad de Ángelo, Luly comprendió la necesidad de brindarle apoyo integral para garantizarle las mejores condiciones de vida a pesar de la gravedad de su padecimiento. Desde el inicio, los médicos fueron contundentes al explicarle que su hijo, a la edad de 10 años, enfrentaba una dolencia que afecta a solo una de cada 6.000 personas, lo que implicaría una vida marcada por tratamientos y visitas frecuentes al hospital.

Aunque el diagnóstico presentaba desafíos significativos, la actriz decidió abrazar este compromiso desde el principio, proporcionándole el apoyo necesario en cada etapa de la vida de Ángelo. En más de una ocasión, tuvo que postergar sus proyectos laborales para centrarse en la salud de su hijo. Sin embargo, Luly eligió enfrentar estas situaciones desde la perspectiva del amor.

Con plena conciencia de la enfermedad de su hijo, Luly no se rindió y, en lugar de ello, optó por compartir las experiencias vividas junto a él y su lucha contra la enfermedad. Su objetivo al hacerlo no era suscitar lástima, sino destacar los talentos de su hijo y resaltar la felicidad que experimentaba al tenerlo a su lado.