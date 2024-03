El artista comentó que no le parecía justo dicho comportamiento.

El reconocido artista de música urbana colombiano, Maluma, ha sido protagonista de diversas noticias en los últimos días, no solo por su exitosa carrera musical, sino también por su próxima paternidad junto a su pareja Susana Gómez.

Maluma, quien está a punto de convertirse en padre de una niña a la que llamarán París, ha sido motivo de atención tras expresar su frustración por un incidente reciente en un establecimiento en Medellín. Según relató el cantante a través de sus redes sociales, se le negó la entrada a un lugar debido a la vestimenta que llevaba.

"Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía 'shorts'", escribió Maluma en una publicación. Sin embargo, esta declaración ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores.

Algunos usuarios han calificado el incidente como otro caso de "¿Usted no sabe quién soy yo?", sugiriendo que Maluma se sintió molesto porque fue él quien fue rechazado en lugar de aceptar las reglas del establecimiento. "Eso se llama derecho de admisión y normas de vestimenta y son propias de cada lugar. Por lo visto no te funcionó el 'usted no sabe quién soy yo'", comentó un usuario en la publicación.

Mientras tanto, otros han mostrado su apoyo al cantante, argumentando que las reglas de vestimenta que prohíben la entrada a ciertos lugares atentan contra la libre expresión personal. "Aquí en Los Ángeles también hay muchos sitios con código de vestir, no se sienta más que nadie, aprenda a respetar y punto", expresó otro seguidor.

Sus seguidores han expresado su disgusto con la administración del sitio por sus normas.