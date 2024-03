"Dios me dio una segunda oportunidad": Daddy Yankee ofreció un duro testimonio de vida

El famoso cantante se retiró de la música hace algunos meses, ahora reaparece predicando en una iglesia y contó su testimonio de vida.

Desde el pasado mes de diciembre, el reconocido cantante de música urbana, Daddy Yankee, se retiró del mundo del entretenimiento para dedicarse a su vida espiritual. Ahora, se hizo viral un vídeo en el que reaparece en la escena pública, esta vez predicando en una iglesia de Puerto Rico.

Raymond Ayala, como es su nombre de pila, confesó que el orgullo, fue el motivo que lo separó de Dios en su carrera musical.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo", afirmó.

Además, agregó: “Yo estaba muy seguro de mí. (Pero Dios me dijo) 'déjame enviarte, así como hice con los de la Torre de Babel y bajamos a destruir sus planes, yo voy a bajar a destruir los tuyos', y me envió un verdugo llamado la salud. Eso no lo vi venir, jamás ni nunca”. Con eso se dio cuenta que su vida debía cambiar, no basarse en el éxito de ahora, sino en el propósito de la vida eterna.

Fue justamente un quebranto de salud lo que lo hizo volver a Dios y convertirse al cristianismo, convencido de la misericordia que lo tiene hoy en pie.