“Me enseñaste a no usar ropa”: hija de famoso actor filtra videos que probarían que la abusó

El reconocido actor mexicano Héctor Parra, conocido por su trabajo en telenovelas populares como “La pícara soñadora”, “Te sigo amando” y “La Usurpadora”, fue acusado por su hija Alexa Hoffman de cometer abuso sexual hace algunos años. Como resultado, Parra fue detenido durante el proceso de su juicio.

Recientemente, la joven compartió varios videos que sirvieron como evidencia en el juicio ya concluido. Tras ser condenado a una pena de 10 años y 6 meses por corrupción de menores y después de una reciente audiencia de alegatos, se reveló que los jueces determinaron que el acusado cometió abuso sexual, revocando así su previa absolución del cargo. En el programa “De primera mano”, se mostraron algunos fragmentos de estos videos, con el permiso de Alexa Hoffman para su emisión.

En la grabación, se observa a una joven Alexa en una habitación con una televisión, disfrutando de un momento jugando con sus perros. Durante el video, ella ajusta su short y menciona: “Mi papá me puso esto”.

Posteriormente se muestra que en la piel de la menor habría estado escrito: “Esta es mi pompi”.

En el segundo video, se muestra a Alexa entregando un obsequio a Héctor Parra durante una celebración que parece ser su cumpleaños. El regalo parece ser un álbum de fotos que incluye textos que posiblemente fueron escritos por ella.

El actor lee en voz alta mientras hojea el presente y dice: “Tú me enseñaste a tomar Pepsi. Tú me enseñaste a sonreír. Tú me enseñaste a divertirme. Tú me enseñaste a no usar ropa”.

Addis Tuñón destacó que las evidencias presentadas son parte del archivo judicial utilizado por la acusación. El caso de Alexa Hoffman ha generado confusión debido a una audiencia realizada en febrero de 2024. Aunque el actor Héctor Parra ya había sido condenado en 2023 por corrupción de menores y absuelto del cargo de abuso sexual, ahora parece que enfrentará una sentencia adicional por este último cargo.

El magistrado encargado del caso concluyó que hay pruebas sólidas que implican al actor en el abuso sexual de su hija menor, Alexa Hoffman. Aún no se ha fijado una fecha para la nueva sentencia, pero se anticipa que será antes de finalizar marzo.

Héctor Parra, un actor de 47 años, fue arrestado en junio de 2021 bajo sospecha de abuso sexual hacia su hija menor, Alexa Hoffman, fruto de su relación con la actriz Ginny Hoffman. Alexa ha afirmado que sufrió abuso desde los 6 hasta los 14 años por parte de su padre.

En 2023, Parra recibió una condena de 10 años por corrupción de menores. En marzo de 2024, se anunció que se le impondría una sentencia adicional por abuso sexual, lo que incrementaría su tiempo en prisión.

Durante los últimos 24 meses, Alexa ha sostenido sus acusaciones y ha divulgado videos que han sido considerados como pruebas por las autoridades contra Héctor Parra. Por otro lado, Daniela Parra, la hija mayor, ha defendido a su padre a lo largo del proceso judicial.

Héctor Parra es un actor mexicano con una trayectoria en diversas telenovelas y proyectos para Televisa y TV Azteca. Algunos de sus trabajos más notables incluyen: La pícara soñadora (1991); El vuelo del águila (1994-1995); Te sigo amando (1996); La usurpadora (1998); María Belén (2001); Mujer: casos de la vida real (1995-2001); Cómplices al rescate (2002); Alegrijes y rebujos (2003-2004); Cielo Rojo (2011-2012).

Su carrera ha sido constante y nunca se ha retirado completamente de la industria.