El cantante compartió en sus redes sociales imágenes en las que se le ve disfrutando del impresionante vehículo de la compañía fundada por Elon Musk. En su publicación, el intérprete expresó: “Miami, ya llegué”, mientras se encuentra de visita en la famosa ciudad estadounidense.

“¿Y esa volqueta?”, le preguntaron a Yeison Jiménez en su cuenta de Instagram después de compartir un video en el que se le ve conduciendo su nuevo vehículo. El artista de música popular llegó a bordo de una lujosa Tesla Cybertruck.

El nuevo juguete de Yeison Jiménez se llevó toda la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar: “Yo iba comprar una de esas, pero no me gustó color”; “Mera míonca”; “Qué nivel”.

Otros internautas también le preguntaron si estaba estrenando su Tesla Cybertruck o si, por el contrario, era la misma que el también artista Giovanny Ayala había presumido recientemente.

El cantante colombiano también compartió en sus redes sociales su adquisición. Después de esperar tantos años, finalmente logró tener en sus manos el automóvil que tanto había soñado.

Según comentó el intérprete de música popular, tuvo que esperar cuatro años para que la Cybertruck llegara finalmente a Colombia.

“Aguardé cuatro años para recibirla”, mencionó Ayala mientras admiraba su nuevo vehículo en el concesionario, una inversión considerable que fue anunciada por la empresa del magnate Elon Musk en 2019. Ese año, Tesla comenzó a aceptar reservas de aquellos interesados en adquirirla.

La Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica futurista fabricada por Tesla, Inc., la compañía de vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk. Se presentó por primera vez en noviembre de 2019 en un evento en Los Ángeles, California. La Cybertruck se destaca por su diseño angular y futurista, que se aparta considerablemente de la apariencia tradicional de las camionetas.

Entre las características más destacadas de la Tesla Cybertruck se incluyen:

Diseño único: La Cybertruck presenta un diseño angular y futurista, con líneas rectas y un aspecto muy distintivo que se destaca en la carretera.

Construcción resistente: Está fabricada con un exoesqueleto de acero inoxidable laminado en frío, lo que le brinda una durabilidad excepcional y una protección superior en caso de impacto.

Rendimiento eléctrico: Al ser un vehículo totalmente eléctrico, la Cybertruck ofrece un rendimiento potente y eficiente. Se espera que ofrezca una autonomía de conducción impresionante en una sola carga.

Capacidad de remolque y carga: La Cybertruck está diseñada para ser una camioneta de trabajo versátil, con una capacidad de remolque de hasta 14,000 libras y un área de carga espaciosa en su parte trasera.

Tecnología avanzada: Al igual que otros vehículos Tesla, la Cybertruck está equipada con tecnología de punta, que incluye un sistema de conducción autónoma opcional, una pantalla táctil de gran tamaño para el panel de instrumentos y control de entretenimiento, y actualizaciones de software remotas para mejorar continuamente el rendimiento y las características del vehículo.