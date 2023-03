Europa, próximo destino para un profesor y dos estudiantes: tras ganar convocatoria con universidad francesa

Integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas participarán en jornadas académicas distintas en Francia y Alemania.

Dos experiencias académicas internacionales de muy alta importancia están en la agenda de tres integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Ibagué. El destino, en esta ocasión, es Europa.

La primera es la que protagonizará el profesor César Augusto Díaz Moya, adscrito al programa Administración de Negocios Internacionales, al haber ganado en la convocatoria International Invited Speaker Sheme de la Universidad de Lille (Lille, Francia).

Su ‘vuelo’ con rumbo al Viejo Continente partirá el próximo 21 de abril. Allí, hasta este 13 de mayo, brindará sesiones de cátedra relacionadas con temas como marketing internacional, cultura de negocios de nuestro país y responsabilidad social corporativa.

De nuevo, la U en Euroweek

Esta gira por Europa también tiene como titulares a María Fernanda Jáuregui y Darlin Michelle Blandón Monroy, estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y Administración de Empresas, respectivamente, quienes participarán en la versión 2023 de Euroweek, por celebrarse en Brandemburgo (Alemania).

Ellas participarán en esta plataforma con el proyecto de investigación Future skills for the technological innovativeness, en red con dos estudiantes de la Universidad de Economía de Katowice (Polonia) y Brno University of Technology (República Checa).

En Euroweek, un importante encuentro de estudiantes y profesores de universidades de dicho territorio, también participará Díaz Moya, en calidad de tutor y jurado calificador de los trabajos científicos que allí se expongan.

Del 24 al 28 de abril se llevará a cabo esta estancia de una semana, que incluye actividades de investigación y culturales, al tiempo que espacios para explorar más posibilidades de colaboración tanto presencial como en línea.

