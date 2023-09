Llega a la tv. nacional el largometraje ‘Melena’ protagonizado por Alejandro Aguilar

Contenido Exclusivo

El actor ibaguereño rendirá homenaje al rock con su participación en la nueva miniserie colombiana 'Melena'.



Alejandro Aguilar, actor, productor y director ibaguereño, se unirá al talentoso elenco de la miniserie ‘Melena’, una producción de seis capítulos, narrada en clave de comedia que cuenta la historia de Axel, (interpretado por Aguilar) un hombre en sus cuarentas que decide mantener la vida de rockero contra viento y marea.

Dirigida por Iván Luna, y escrita por Christian Pinzón y Santiago Jiménez, ‘Melena’ es también una historia sobre cómo afrontar la madurez tardía sin perder la autenticidad, cargada de absurdos cotidianos.

Además de la participación del ibaguereño, la miniserie es protagonizada por Helen Villegas, Julián Caicedo, Alejandro Buitrago, Pedro Suárez, Arnulfo Peña, Diana Pérez Mejia, Diana Pérez Mejia y Nubia Monroy.

Sinopsis

Axel Rosas es un antiguo cantante de la banda de glam rock ochentera Melena, y quien pese al innegable paso de los años, aún vive anclado en su pasado. Ahora es un cuarentón, sin embargo, Axel se niega a abandonar su estilo de vida y sobrevive con su peluquería, la cual apenas le da para llegar a fin de mes.

Pero el problema de Axel no es su supervivencia, sino que su hija adolescente, Janis, ya no aguanta su inmadurez e irresponsabilidad y no soporta una decepción más que venga de su padre.

Determinado a recuperar el respeto de su hija antes de que sea demasiado tarde, Axel ve en un festival musical la oportunidad para lograrlo, por lo que se propone a reunir a los miembros de Melena.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Axel logra convencer a sus viejos amigos de embarcarse en esta nueva aventura, sin embargo, la inmadurez y el egocentrismo le juegan una mala pasada.

Frente a la posibilidad de perder definitivamente el afecto de su hija, Axel tendrá que dar un inmenso paso hacia la adultez, ¿lo logrará?.

La producción realizará su preestreno nacional el 14 de agosto, en las salas de Cineland del centro comercial El Edén de Bogotá, a las 8:30 p.m. y contará con la presencia de Alejandro Aguilar, Alejandro Buitrago, Julián Caicedo, Pedro Suarez, Helen Villegas, integrantes del casting principal.

‘Melena’ será transmitida por Señal Colombia. Para conocer la fecha de emisión, consulte en la parrilla de programación del canal a través de la página web: www.senalcolombia.tv

