16 días de activismo: Fundación Avon para Mujeres presenta el movimiento #SUMATUVOZ

Según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 5 de mayo de 2023, se han registrado 213 feminicidios a nivel nacional. De estos casos, el 37,5% tiene como agresor a una persona conocida de la víctima y el 51% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es un movimiento anual que comienza el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y concluye el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos).

En el marco de esta conmemoración, la Fundación Avon para las Mujeres presenta el movimiento #SUMATUVOZ, con el fin de invitar a hombres, mujeres, niños y niñas, a sumar sus voces contra las violencias hacia las mujeres, a decirle NO MÁS a este flagelo que continúa impacto negativamente la vida de las mujeres e incluso cobrando millones de vidas alrededor del mundo. Esta iniciativa se inspira en el poderoso simbolismo de los labios rojos, evocando la valentía de las mujeres que lucharon por el voto femenino y partiendo de una investigación realizada por Avon y su Fundación que demuestra que unos labios rojos reciben 5 segundos más de atención que unos al natural.

Los labios rojos, utilizados por las sufragistas como un grito de independencia y empoderamiento, se convierten en un emblema de unidad y resistencia contra la violencia de género. #SUMATUVOZ busca recordar al mundo que, aunque hemos avanzado en muchos aspectos, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema global que requiere nuestra atención y acción inmediata.

El mundo no es un lugar seguro para las mujeres y niñas: 200 millones, en 30 países, son mutiladas genitalmente; a 750 millones las casan antes de los 18 años; en 18 países los esposos pueden impedir que trabajen y en 49 no hay leyes contra la violencia doméstica; una de cada cinco mujeres ha sufrido de violencia física o sexual por parte de su pareja y muchas no se sienten seguras ni en el día, ni en la noche, ni en el colegio o el trabajo ni en sus propias casas (cifras todas de ONU Mujeres).

“Nuestro compromiso desde la Fundación Avon es brindarle bienestar integral a las mujeres a través de las causas que lideramos: educar y sensibilizar para la detección temprana del cáncer de mama y poner fin a las violencias hacia las mujeres y las niñas. Para ello estamos convencidos de la importancia de articular con los diferentes sectores para amplificar el alcance de nuestros mensajes y además hacerlo de diferentes maneras uniendo esfuerzos y recursos. Es así como durante los 16 días de activismo estaremos llevando a cabo diferentes iniciativas con el propósito de educar, brindar herramientas y decirle a la comunidad en general que las violencias contra las mujeres son un asunto de todas las personas y que las podemos prevenir, eliminar y además podemos ser contención para quienes las estén viviendo. Se trata de sumar voces para decir NO MÁS, NO ESTAMOS SOLAS”. Expresó Carolina Henao Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Avon para las Mujeres.

Reconoce las señales y suma tu voz:

Darse cuenta: 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia. Física, sicológica, sexual o económica. Desnaturalizar: ¡no es normal! Cuando vea comportamientos que lesionan, estereotipan, roles que limitan, anulan y lesionan a las mujeres, y sorprenderse para poder cambiar una cultura machista que, de forma errónea ha perpetuado tanto hombres como mujeres y que nos ha hecho mucho daño. Actuar : No callar si estoy siendo violentada o si veo que mi mama, mi hermana, mi amiga, mi vecina… una mujer está sufriendo violencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Pidiendo orientación y ayuda a las líneas de atención de tu país, denunciando y generando sanción social. Haciendo visible que le digo NO a las violencias contra las mujeres. #SUMATUVOZ.

La iniciativa #SUMATUVOZ es un llamado a la acción. Invita a unirse y elevar las voces en solidaridad con las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero también para evitar que este flagelo continúe ocurriendo. Donde se puede crear un impacto positivo y generar un cambio significativo en las comunidades. A través de la concienciación y la educación, que pueden contribuir a la eliminación de la violencia de género.

AGENDA DE EVENTOS:

Desde Fundación Avon, se está desplegando una agenda intensa este mes con una serie de eventos, talleres y campañas, que enmarcan un hito en la concientización y la acción. Esta agenda no solo busca crear conciencia, sino también ser contención y apoyo para quienes deseen trabajar en este frente desde los diferentes sectores.

24 de noviembre: Florencia, Caquetá. Se llevará a cabo un conversatorio en la Universidad de la Amazonia para reflexionar sobre esta problemática en el país, qué se está haciendo al respecto y cuál es nuestro rol para contribuir a cambiar esta realidad.

25 de noviembre: Florencia, Caquetá. Caminata en homenaje a las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en esta zona del país y a nivel nacional y para invitar a poner fin a las violencias contra las mujeres.

27 de noviembre: como parte del programa Por Mí, Por Ti, Por los Dos, liderado por la Fundación Avon con la Fundación Natalia Ponce de León y la Universidad El Bosque, se llevará a cabo en alianza con la Secretaría de las Mujeres de Bogotá y el Ministerio de Transporte, la presentación de la obra de teatro 'El Último Instante'. Una manera disruptiva con la que se explora a profundidad la fragilidad del ser, centrándose en el caso de la mujer: sus aspectos emocionales, el amor, la esperanza, los sueños y el lamentable abuso indiscriminado que la convierte en prisionera de sus propias emociones, llevándola hacia la decadencia del ser mismo.

28 de noviembre : en alianza con la Gobernación de Antioquia, la Fundación Avon acompañará uno de los Hogares de Protección del departamento, espacios que garantizan una vida libre de violencias para las mujeres de Antioquia, donde son acogidas junto a sus hijos y reciben acompañamiento biopsicosocial, atención jurídica, protección de emergencia, alimentación, hospedaje, entre otros. Allí la Fundación Avon llevará un espacio de amor propio a través de una jornada lúdico-pedagógica seguida de un taller de maquillaje. Una oportunidad para reencontrarse consigo mismas y recuperar la autoestima.

La Fundación Avon para las Mujeres invita a todas las personas a unirse a la campaña #SumaTuVoz con un mensaje potente y esperanzador, a decir "No a las violencias contra las mujeres, no a ninguna forma de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, ni sexual" y a trabajar juntos por un futuro seguro y una vida libre de violencias para todas las mujeres y las niñas.

Para obtener más información sobre la campaña #SumaTuVoz y las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, visite en Facebook e Instagram @FundaciónAvonColombia.