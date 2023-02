¡Llovió excremento! A conductor le lanzaron heces humanas desde un edificio: lo 'chispió'

A través de un video en redes sociales se dio a conocer el reporte de un ciudadano al que le lanzaron excremento humano desde un apartamento en Ciudad Jardín, en Cartagena.

Un desagradable y curioso caso se ha vuelto viral en redes sociales. Esta vez, la víctima fue un conductor que en un día no muy favorable, le cayó heces encima.

El video tiene como descripción “si así son las bendiciones no quiero nada”. En su narración, el afectado expresa: “Señores, buenos días. Estoy aquí parqueado en mi carro, esto es Ciudad Jardín, y miren lo que me tiraron de arriba de uno de los edificios”, indica, además muestra con la cámara cómo le quedó el antebrazo cubierto de excremento; “miren cómo me pringaron todo, fueron dos bolsas. O sea, no puedo creer esto ¿aquí acaso no hay baño o qué, está mala la tubería? Miren cómo me dejaron el carro”, dice mientras concluye el video mostrando la parte exterior de su vehículo.

Luego del video, dejó un mensaje alertando a quienes parquean sus carros por ese sector. “Ojo con los que se paran por ahí en Ciudad Jardín, ojo con ponerse por ahí por los edificio con los vidrios abajo y se ponen a dormir con la boca abierta. Pilas que están tirando minas”, concluyó.

