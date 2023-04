¿Por qué lo ignoran? Descubra si le ocultan algo o si lo bloquearon de WhatsApp

Las redes sociales son por excelencia los medios preferidos de comunicación en la actualidad. Contando con innumerables funciones y características, tales como la opción de inmortalizar momentos con fotos, hacer videos, enviar mensajes a seres queridos, realizar llamadas de audio o video, entre otras ; las redes sociales hacen parte del progreso en las comunicaciones modernas.

Actualmente, las aplicaciones móviles que cuentan con mensajería permiten a los usuarios vivir una experiencia segura gracias a las funciones en sus actualizaciones. WhatsApp, es una de las aplicaciones más populares del momento, gracias a que permite a sus usuarios evitar que personas no deseadas se comuniquen con ellos o vean su actividad en línea.

¿Por qué no me contesta?

Al tener la opción de ocultar detalles como la foto de perfil, la última hora de conexión y el estado ‘En línea’, los usuarios pueden configurar específicamente lo que deseen para mejorar la seguridad de sus cuentas y comunicarse con sus contactos de forma más personalizada.

Con esto, es posible que los usuarios se percaten de que la comunicación con un contacto específico no sea efectiva al no recibir respuesta de los mensajes enviados, no poder realizar llamadas, no ver la foto de perfil o estados, entre otros, existiendo la probabilidad de que el contacto en cuestión haya utilizado las opciones de ‘Bloquear’ o ‘Archivar’.

¿Cómo puedo saber si archivaron mi chat o me bloquearon?

- Si no puede ver la foto o la información en el perfil del contacto, es posible que este haya ocultado este tipo de información para todos los contactos, o que usted no este agregado en su lista o, que directamente, le bloquearon de WhatsApp.

- Al ser bloqueado, usted no puede comunicarse con ese usuario.

- Si intenta enviar un mensaje, aparecerá un solo ‘chulo’ (’Visto’) de color gris, el cual puede indicar que la persona no tenga acceso a internet en el momento o que lo bloqueó.

- Si observa el ‘doble visto’, de color gris y sin respuesta, existe la posibilidad de haber sido archivado.

- Al ser archivado su chat, la otra persona no recibirá notificaciones de mensajes, llamadas o videollamadas de usted.