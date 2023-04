¡Rolos en Ibagué! Cómico video muestra como “sufren”: “¿aquí es donde hinchas le pegan a los jugadores?”

Con comedia y muchas situaciones populares, un creador de contenido mostró cómo les va a los rolos cuando vienen al Tolima.

Las diferencias de culturas y costumbres alrededor de Colombia es lo que hacen de esta nación un paraíso tan diverso, con razas y tradiciones que todos deben conocer. Si un tolimense viaja a la costa, puede aprender allí de la cocina típica, escuchar el particular acento, disfrutar de las playas. Por el contrario, si es un costeño el que viene al Tolima, podrá bailar bambucos y conocer los ríos más bellos.

Esa es la dinámica con cada Departamento de esta hermosa nación, llena de cosas únicas. Incluso, aunque alguna vez fueron uno mismo, el Huila y el Tolima también tienen sus diferencias.

Otra de las regiones más populares del país es Bogotá, la capital del país, donde cariñosamente se les dice “rolos” a sus habitantes. Cuando los bogotanos visitan otras partes de Colombia, usualmente lo hacen para escapar del calor de la “nevera”. Pero, ¿cómo le iría a un rolo en Ibagué?

Lea también: “En Ibagué no hay qué hacer”: ¡MENTIRA! Le contamos cómo llegar a tremendo mirador

La respuesta la dio el creador de contenido conocido como El Sail @el_saii en TikTok.

Con video gracioso, describió a un rolo en Ibagué

Utilizando diferentes escenarios típicos de la capital del Tolima, el joven recreó cómo sería la visita de un rolo en Ibagué. Inició haciendo referencia a uno de los platos típicos más deliciosos, el tamal con lechona que se le dice “tamal con copete”. Así, hizo alusión a que los bogotanos no conocen este platillo y pueden haber confusiones.

“¿Tamal con copete? Porqué me tengo que peinar pa’ desayunar, no entiendo”, expresó el “rolo”, por la referencia al peinado de copete. Seguidamente visitó la cafetería de James Rodríguez, donde dijo: “O sea, si me tomo un café acá aprendo a jugar fútbol”.

Lea también: ¿Conoce las aguas termales que están en Ibagué? Hermoso paseo para relajarse en la naturaleza

Luego, siguió con la visita al Estadio Manuel Murillo Toro, donde al llegar dijo: “Ufff que chimba. ¿Aquí es donde los hinchas le pegan a los jugadores? Venga, ¿y a mi por ser de Santa Fe no me pegan? O es solo con los de Millonarios”.

Más adelante describió una rumba en Ibagué, pidiendo música de Morat y asustado del aguardiente Tapa Roja.

Desde luego, se trata de un video de comedia que usa ciertas concepciones como chiste. En Ibagué y el Tolima amamos recibir visitantes de todo el país, pues se enriquece nuestra cultura y además, la multiplica. ¡Bienvenidos los bogotanos siempre!

Conozca el cómico video:

Más noticias

¡Exquisito y elegante! Así es la nueva plazoleta de comidas de Ibagué, ¿ya la visitó?

El perro caliente que tiene enloquecidos a los hinchas del DT, ¡lo venden cerca al Murillo Toro!

Así es la hamburguesa más deliciosa de Ibagué: se vendieron más de 7 mil en una semana