Insultan a familiar de Érika Aponte por decir que la extrañaba: él se defendió

Así lo reveló el joven a través de sus redes sociales, quien confesó que veía a Érika como una madre.

Después de una semana del cruel asesinato de Érika Aponte, una joven madre que cayó tras un disparo de ex pareja dentro de un centro comercial de la capital colombiana, el país sigue consternado y en luto por su muerte.

La víctima dejó un pequeño de 8 años huérfano, quien es hijo también de su homicida. Lo curioso, es que el niño quedó en custodia de sus abuelos paternos, con quienes gozaba de una mejor relación.

Lea también: Esto pasará con el hijo de Erika Aponte y su homicida: sorpresiva decisión

La familia de Érika exige todo el peso ante este caso, a pesar de que el hombre se disparó y también murió, solicitan que sea un precedente ante la violencia contra la mujer.

A su vez, han sido millones de mensajes de condolencias por la partida de Érika. Uno de sus primos publicó un vídeo de ellos juntos y escribió: “muchas gracias, mi niña linda. Te amo mamita, vuela alto”, con el fondo la canción “Yo te extrañaré” de Tercer Cielo. De inmediato, muchos salieron al ruedo a expresar su tristeza y otros lo trataron de mentiroso, puesto que Érika solo era madre de un pequeñito de 8 años y no de un adolescente.

El familiar de Érika, identificado con el usuario @alidra_yt, expresó su inconformismo ante los señalamientos y explicó que por obvias razones no es el hijo de la mujer, pero sí su primo y siempre la vio como una madre, que lo cuidaba y le enseñaba cosas de la vida.

Vea además: Desgarrador relato: mujer vio paso a paso del asesinato de Érika en Unicentro ¡Contó todo!

“Comentarios como estos son los que me causan indignación, una madre es aquella que te enseña, te educa, te ama, te cuida”, escribió el joven. Adicionalmente, relató que Érika le decía que era su mamá y que siempre lo será para él. Finalmente, se despidió con un mensaje de pésame y agradecimiento a quienes lo entendían de verdad.

Entre lo que le escribían sus seguidores, iban menciones como las siguientes: No tienes por qué dar explicaciones a nadie, solamente tu sabes lo que significaba ella en tu vida. Dios la tenga en su santa gloria 🙏🙏.; papi no le pongas cuidado a comentarios de personas que no saben por lo que estás pasando mucha fortaleza mi #27 🙏😉, a palabras necias oidos sordos ,la gente indolente no piensa para hablar.

MÁS NOTICIAS

No tenía ni un altar para Érika en Unicentro, “solo había gente chismoseando y tomándose selfies”

Impactantes revelaciones del comportamiento del asesino de Érika Aponte: “era un psicópata violento”

Revelan los oscuros secretos de Cristian Camilo, asesino de Érika Aponte en Unicentro, en pleno Día de la Madre