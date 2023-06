Es cierto que el rencor hace tomar muy malas decisiones, pero este joven realmente exageró.

Un video ha circulado por redes sociales por estos días y ha causado polémica entre los internautas. Se trata de un clip en el que se muestra un joven bastante enojado tras una ruptura amorosa y decide arruinar la casa de su suegro como venganza.

A través de TikTok, el internauta @jano055 compartió un video que se hizo viral. Allí mostró cómo destruyó la propiedad de su expareja. El hombre, quien fue desalojado de la vivienda, decidió regresar al lugar; sin embargo, nadie esperaba lo que iba a hacer. En el metraje, se observó cómo demolió todas las estructuras, los pisos y las paredes que tenía la casa.

"Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en casa de sus suegros", se lee en la descripción del clip.

Su historia se hizo viral y muchos Internautas quedaron asombrados con su reacción. Mientras unos lo apoyaron, otros le aconsejaron que no era la manera de actuar, pues pese a que la propiedad la había construido él, habían "mejores formas de solucionarlo".

Este particular hecho ha generado un debate sobre las relaciones en pareja y los límites emocionales que hay que poner después de una ruptura. Además, puso sobre la mesa las decisiones impulsivas que pueden generar "problemas mayores".

Video:

