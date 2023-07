Este 'platal' gana modelo de Only Fans colombiana: dejó sorprendidos a sus seguidores

La creadora de contenido de esta plataforma confirmó que sus ganancias mensuales son exorbitantes.

Angie Brand es una joven colombiana de 19 años, que ha ido ganando popularidad entre las creadores de contenido para adultos en la plataforma Only Fans, posicionándose como una de las más buscadas en la red social. Lea: ¡Aterrador! Impactante video muestra a un 'muerto' levantarse en la morgue

A través de Instagram, Brand reveló la cantidad de dinero que gana mes a mes, que varía desde los 44 mil dólares hasta los 50 mil dólares aproximadamente, unos 200 millones de pesos colombianos.

Sus seguidores quedaron sorprendidos por las cifras, y le preguntaron si era verdad, “amor, la verdad, yo no dije eso, pero me había dado cuenta de que en una página habían subido mis ganancias, y pues bueno, me voy a abrir con ustedes y les voy a contar”, les contestó. Además: Ahorró por cinco años monedas de $1000 y $500 pesos, esto fue lo que obtuvo, una cifra de 8 dígitos

La joven mostró en su celular las transferencias bancarias que ha recibido, aseguró que no todos los meses recibe lo mismo, que puede variar la cifra unos 6 mil dólares.

MÁS NOTICIAS:

¿No les da pena? Otra vez dos mujeres se agarraron en plena calle: "casi la pelan"

¡Terror en vacaciones! Un niño cayó desde una altura de 12 metros: así terminó

¿No cree en fantasmas? Este video lo hará dudar: sonidos y movimientos extraños causan escalofrío