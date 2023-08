El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras conocer la trágica noticia del fallecimiento de Sharath Kumar, un joven influenciador de 23 años de origen hindú. El accidente ocurrió mientras intentaba grabar un video para sus seguidores en TikTok, mostrando sus aventuras y caminatas por hermosos paisajes naturales.

Sharath Kumar se encontraba en compañía de un amigo visitando las impresionantes cataratas de Arasinagundi, ubicadas en el sur de India. Emocionado por la belleza del lugar, decidió acercarse a la orilla para capturar el imponente paisaje en su video.

Sin embargo, lo que sería una jornada de entretenimiento para sus seguidores se convirtió en una tragedia inesperada.

En las imágenes grabadas por su acompañante se puede ver a Sharath Kumar posando tranquilamente en la orilla de las cataratas. De repente, da un paso en falso, resbala y cae directamente al agua.

En ese momento, la cascada se encontraba en su momento más descontrolado y caudaloso, algo que al parecer le habrían advertido para que no se acercara tanto.

A pesar de los esfuerzos de su amigo y los presentes, la fuerte corriente arrastró rápidamente al joven influenciador, quien desapareció de la vista de todos. Tras el accidente, comenzaron las labores de búsqueda, en las que se sumaron bomberos y voluntarios. Sin embargo, el rescate de Sharath Kumar se vio dificultado por las condiciones climáticas adversas, con fuertes lluvias y un aumento en el nivel del agua.

Sharath Kumar a 23 years old youth from Bhadravati, Shivamogga district drowned in Arasinagundi Falls in Kollur on Sunday. The traffic incident caught on Camera by one of his accompanied friend. @hublimandi @Becarefull19 @thebengalorian @shivamoggalions pic.twitter.com/c8JcomnE3E