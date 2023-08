En video quedó registrado una supuesta infidelidad, la reacción de la mujer ha dado de qué hablar.



En redes sociales se ha vuelto viral un video que captura el momento en el que un joven se entera de la infidelidad de su novia mientras la espera en el aeropuerto.

El clip, difundido en TikTok, muestra a dos adolescentes mexicanos en una acalorada discusión sobre si el hombre cercano a ellos, sosteniendo un globo en forma de corazón y un cartel verde que dice 'Bienvenida Azul', también espera a la misma mujer.

Ante la coincidencia en el nombre de su pareja, el protagonista del video afirma que es un nombre muy común y que el otro sujeto podría estar esperando a una familiar.

"Puede ser su hermana o su mamá. Hay tanta gente en el aeropuerto, mi novia no es así, carnal", respondió cuando su amigo señaló la peculiar coincidencia.

Momentos después, la presunta novia corre hacia el hombre con el cartel, quien la abraza de manera muy sugestiva, mientras se escucha al amigo del afectado diciendo que esa persona se parece a su pareja: "¿No es esa tu novia? Sí, mírala , es Azul", dice asombrado.

La chica y su nuevo acompañante abandonaron la terminal aérea sin darse cuenta de la presencia del otro joven mientras eran seguidos por 'Brandon', el hombre al que engañaron según el video.

En las afueras del lugar, el sujeto con lentes confronta a quien pensaba que era su amor, cuestionando la presencia del otro hombre y su cercanía. La adolescente, responde que ya no siente nada por él.

"Brandon, no quiero estar contigo, ya no te amo, déjame. ¿No te da vergüenza frente a la gente?", expresa la mujer.

En la cuenta de TikTok el usuario Eliasps 2.0 compartió el video, provocando comentarios y revuelo, muchos entraron a hablar sobre la joven y su actuar, aunque también hubo quienes cuestionaron la autenticidad del video.

"Todos conocimos una azul en nuestra vida, en mi caso se llamaba celeste", "Si no te reconoce al instante no mereces ser su novio", "Ella no vale la pena, al final mostró su verdadera cara. Agradece que te hizo un gran favor dejándote", "No vale la pena una mujer así, arriba el ánimo ya llegará la indicada", "No lo sé Rick, no son buenos actores", "Les falta más producción, casi, casi les creo", fueron los comentarios más destacados.





Aunque el video fue compartido en febrero pasado, se ha posicionado como uno de los más virales recientemente. Sin embargo, el uso de mascarillas sugiere que la grabación es de 2022, ya que hasta diciembre de ese año era obligatorio llevar mascarilla en lugares cerrados.

El video, que ya cuenta con más de 40,000 visualizaciones, parece formar parte de un dramatizado para atraer a más seguidores.





